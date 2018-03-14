Почти 60% россиян оказались дачниками

Большинство россиян (59 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что у них есть дачи.

Респондентам задали такой вопрос: «Есть ли у вас дача?». Еще у 34 процентов опрошенных дачных участков не оказалось.

Семь процентов респондентов рассказали, что пока только собираются купить дачи.

Всего в опросе приняли участие 1800 человек.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на экспертов компании «Инком-недвижимость», что с февраля 2017-го по февраль 2018 года стоимость подмосковных дачных участков упала в среднем на 39,5 процента — до 5,2 миллиона рублей. При этом, по мнению экспертов, даже новые сниженные цены не соответствуют качественным характеристикам этих дач: восемь из десяти предложений «морально устарели и не соответствуют требованиям сегодняшних покупателей».

Глава аналитического центра «Инком-недвижимости» Дмитрий Таганов отметил, что искать нового владельца коттеджа, дачи или участка продавцам приходится в среднем по восемь месяцев.