«Муж лучше танцует»: в Сети не оценили пляски Яны Рудковской под Киркорова

Флешмоб с танцами под песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» набирает обороты. Поучаствовать в этом веселом мероприятии захотела и продюсер Яна Рудковская , однако в Сети решили, что лучше бы она этого не делала.

Наташа Королева, Татьяна Навка, Сергей Лазарев и Несколько дней назад король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал свою новую песню «Цвет настроения синий». Звезды шоу-бизнеса решили поддержать коллегу и стали записывать видео, как они танцуют под его хит. В числе участников своеобразного флешмоба Вячеслав Манучаров Марина Федункив . Одним из самых ярких исполнений стал танец Лолиты в аэропорту, который в Сети восприняли крайне неоднозначно.

Не осталась в стороне и семья 35-летнего фигуриста Евгения Плющенко и 43-летнего продюсера Яны Рудковской. Оба они сняли видео во время отпуска на фоне лазурного океана на Мальдивах . Сначала танец под Киркорова показал Евгений, и был воспринят комментаторами на ура. «Бикини не ношу, мартини не употребляю, но песенка зашла мощно! Лови, друг, мальдивские танцы», — подписал видео фигурист. Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 15 Мар 2018 в 9:07 PDT Пользователи соцсетей остались в восторге от задора и харизмы Плющенко. «Я в восторге! Впервые увидела Плющенко танцующим не на коньках. Круто! Больше таких видео!» «Какой же он крутой, обаятельный в танце» «Энергетикой своей напомнил Андрея Миронова ! Зажег!» «Экспромт плюс артистизм. Нет слов»

Супруга Яна решила не отставать и тоже станцевать под зажигательную песню Филиппа, тем более что на ней как раз был синий купальник. Однако в Сети не оценили пляски Рудковской, решив, что танцы — это не ее. «Муж лидирует, и это правильно! А Яна просто красивая!» «Огня, как у Плющенко, нет, вяло» «Зажатая, всегда это меня в ней удивляло» «Двигается ужасно, особенно в конце эти руки к лицу, так неуклюже! Уроки пластики надо ей брать!» «Танцы не её! Хорошо к ней отношусь, но с Жениным исполнением не сравнить» «Муж лучше танцует»

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 17 Мар 2018 в 4:46 PDT Кстати, недавно Яна Рудковская обмолвилась, что планирует стать еще раз мамой. Напомним, что у нее есть двое сыновей от первого брака и сын Саша, рожденный от Евгения Плющенко.