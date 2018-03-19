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«Муж лучше танцует»: в Сети не оценили пляски Яны Рудковской под Киркорова
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«Муж лучше танцует»: в Сети не оценили пляски Яны Рудковской под Киркорова 

Eva.ru 5 часов назад
Фото: Eva.ru
Флешмоб с танцами под песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» набирает обороты. Поучаствовать в этом веселом мероприятии захотела и продюсер Яна Рудковская, однако в Сети решили, что лучше бы она этого не делала.
Несколько дней назад король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал свою новую песню «Цвет настроения синий». Звезды шоу-бизнеса решили поддержать коллегу и стали записывать видео, как они танцуют под его хит. В числе участников своеобразного флешмоба Вячеслав Манучаров, Наташа Королева, Татьяна Навка, Сергей Лазарев и Марина Федункив. Одним из самых ярких исполнений стал танец Лолиты в аэропорту, который в Сети восприняли крайне неоднозначно.
Не осталась в стороне и семья 35-летнего фигуриста Евгения Плющенко и 43-летнего продюсера Яны Рудковской. Оба они сняли видео во время отпуска на фоне лазурного океана на Мальдивах. Сначала танец под Киркорова показал Евгений, и был воспринят комментаторами на ура. «Бикини не ношу, мартини не употребляю, но песенка зашла мощно! Лови, друг, мальдивские танцы», — подписал видео фигурист. Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 15 Мар 2018 в 9:07 PDT Пользователи соцсетей остались в восторге от задора и харизмы Плющенко. «Я в восторге! Впервые увидела Плющенко танцующим не на коньках. Круто! Больше таких видео!» «Какой же он крутой, обаятельный в танце» «Энергетикой своей напомнил Андрея Миронова! Зажег!» «Экспромт плюс артистизм. Нет слов»
Супруга Яна решила не отставать и тоже станцевать под зажигательную песню Филиппа, тем более что на ней как раз был синий купальник. Однако в Сети не оценили пляски Рудковской, решив, что танцы — это не ее. «Муж лидирует, и это правильно! А Яна просто красивая!» «Огня, как у Плющенко, нет, вяло» «Зажатая, всегда это меня в ней удивляло» «Двигается ужасно, особенно в конце эти руки к лицу, так неуклюже! Уроки пластики надо ей брать!» «Танцы не её! Хорошо к ней отношусь, но с Жениным исполнением не сравнить» «Муж лучше танцует»
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 17 Мар 2018 в 4:46 PDT Кстати, недавно Яна Рудковская обмолвилась, что планирует стать еще раз мамой. Напомним, что у нее есть двое сыновей от первого брака и сын Саша, рожденный от Евгения Плющенко.
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 Ещё 6 источников 
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