«Хотим в клип Филиппа»: пермские юмористы станцевали под песню Киркорова в костюмах Лепса и Михайлова 

Комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» сняли для Instagram видео, в котором они танцуют под песню Киркорова «Цвет настроения синий». Видео примечательно тем, что вместе с артистами танцуют куклы-матрёшки с лицами Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Стаса Михайлова. Боня и Кузьмич признались 59.ru, что хотят сняться в клипе у поп-короля отечественной эстрады. Ролик снимали 20 марта на улице Трамвайной рядом с гаражами. По словам участников юмористического дуэта, идея снять видео пришла к ним потому, что сейчас в социальных сетях звёзды запустили флешмоб — они танцуют под новую песню Киркорова «Цвет настроения синий». В съёмках пермским артистам помогали их друзья. В куклах по очереди побывали все участники процесса. — Мы хотели повеселить людей. Выбрали эту песню, потому что она — безусловный хит, — рассказала 59.ru Юлия Старикова (Боня). — Её сейчас знают все. Многие знаменитости снимают танцевальные видео под эту песню, выкладывают в Instagram с хештегом #цветнастроениясиний. Очень хотим, чтобы Филипп увидел наш ролик и оценил. А ещё мы очень хотим сняться у него в клипе, потому что очень его любим — он король нашей эстрады. Недавно мы рассказывали о том, что «Боня и Кузьмич» опубликовали новый клип под названием «Рюкзак супердеда».
Вся Россия танцует под новый хит Филиппа Киркорова @fkirkorov #цветнастроениясиний Ну и мы не исключение! Танцуй СТРАНА 🕺🏽🕺🏽🕺🏽 Спасибо за костюмы нашим друзьям @damskie_ugodniki #боняикузьмич #филиппкиркоров #цветнастроениясиний #танцуйвместеснами Публикация от БОНЯ И КУЗЬМИЧ (@bonyakuzmich) 21 Мар 2018 в 3:01 PDT Ну, Фил, это же такой хитяра! 💪🏼💪🏼💪🏼👍🏻👍🏻😄 @fkirkorov @marina_phedunkiv #цветнастроениясиний Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 14 Мар 2018 в 5:42 PDT Я точно знаю одного абсолютно непьющего человека, даже капли!) Тем смешнее реакция на его песню))! Филипп @fkirkorov, позволь воспринимать теперь эту песню, как посвящение твоим выпивающим товарищам)🤓☝😂😂😂😂😂 #ЦветНастроенияСиний Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 14 Мар 2018 в 4:35 PDT