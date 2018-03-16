«Бикини не ношу, „Мартини“ не употребляю»: Плющенко станцевал под Киркорова на пляже 

Едва новый хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» появился на просторах Интернета, пользователи начали совмещать его с различными видео. К ним присоединились и звезды шоу-бизнеса: певица Лолита Милявская, фигуристка Татьяна Навка, ведущий Вячеслав Манучаров и другие.
Одним из самых ярких роликов поделился в своем микроблоге олимпийский чемпион Евгений Плющенко. В кадре спортсмен исполнил зажигательный танец на пляже в одних плавках. «Фил, бикини не ношу, мартини не употребляю, но песенка зашла мощно! Лови, друг, Мальдивские танцы», — подписал он публикацию. «Это РАЗРЫВ!))) 100% репост! Поймал Мальдивские танцы и уже угораю! Ты сделал мой ДЕНЬ!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — ответил ему поп-король.