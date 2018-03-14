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Россияне прокомментировали продажу олимпийцами машин
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Россияне прокомментировали продажу олимпийцами машин 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Большинство россиян (80 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что продать или оставить автомобиль, подаренный властями за медаль Олимпийских игр, — «личное дело каждого» спортсмена.
Респондентам задали такой вопрос: «Должны ли призеры Олимпиад продавать подаренные властями машины?». По словам еще 14 процентов опрошенных, им «все равно», что будут делать чемпионы с этими автомобилями.
Только шесть процентов участников опроса сочли, что продавать подаренные машины не стоит: «это памятный и символичный подарок», который «должен остаться у владельца».
Всего в опросе приняли участие 2135 человек.
Ранее СМИ сообщили, что уже второй призер Олимпиады-2018 выставил на продажу автомобиль BMW X4, который российским спортсменам дарили за бронзовые медали. Стоимость машины составляет четыре миллиона рублей.
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