Россияне прокомментировали продажу олимпийцами машин

Большинство россиян (80 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что продать или оставить автомобиль, подаренный властями за медаль Олимпийских игр, — «личное дело каждого» спортсмена.

Респондентам задали такой вопрос: «Должны ли призеры Олимпиад продавать подаренные властями машины?». По словам еще 14 процентов опрошенных, им «все равно», что будут делать чемпионы с этими автомобилями.

Только шесть процентов участников опроса сочли, что продавать подаренные машины не стоит: «это памятный и символичный подарок», который «должен остаться у владельца».

Всего в опросе приняли участие 2135 человек.

Ранее СМИ сообщили, что уже второй призер Олимпиады-2018 выставил на продажу автомобиль BMW X4, который российским спортсменам дарили за бронзовые медали. Стоимость машины составляет четыре миллиона рублей.