В Казахстане гениальный подросток-инвалид лишился речи из-за смерти Хокинга

Казахстанский гений едва перенес известие о кончине ученого Стивена Хокинга . Исаак Мустопуло из Тараза известен на родине и за ее пределами как неординарный ребенок. Юный астрофизик, как и его кумир, прикованный к инвалидному креслу, всю сознательную жизнь хотел встретиться с Хокингом. Его мечта сбылась в 2017 году на Национальном конкурсе инноваций в Великобритании , куда мальчик, страдающий детским церебральным параличом, отправился за получением специального приза.

Исаак утвердился в решении стать последователем Стивена Хокинга после личной полуторачасовой беседы с легендарным ученым.

Известие о смерти Хокинга стало для гениального подростка сильным стрессом — на некоторое время он даже лишился дара речи. Первыми его словами стала фраза, что Стивен Хокинг после смерти превратился в саму энергию.

«Прощайте, мой дорогой учитель! Я говорю вам: «Браво!». За вашу жизнь, за труд, за блеск ваших глаз, за вселенную! Я думаю, что он превратился в энергию», — цитирует Мустопуло Tengrinews.kz.