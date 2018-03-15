В Казахстане гениальный подросток-инвалид лишился речи из-за смерти Хокинга 

Казахстанский гений едва перенес известие о кончине ученого Стивена Хокинга. Исаак Мустопуло из Тараза известен на родине и за ее пределами как неординарный ребенок. Юный астрофизик, как и его кумир, прикованный к инвалидному креслу, всю сознательную жизнь хотел встретиться с Хокингом. Его мечта сбылась в 2017 году на Национальном конкурсе инноваций в Великобритании, куда мальчик, страдающий детским церебральным параличом, отправился за получением специального приза.
Исаак утвердился в решении стать последователем Стивена Хокинга после личной полуторачасовой беседы с легендарным ученым.
Известие о смерти Хокинга стало для гениального подростка сильным стрессом — на некоторое время он даже лишился дара речи. Первыми его словами стала фраза, что Стивен Хокинг после смерти превратился в саму энергию.
«Прощайте, мой дорогой учитель! Я говорю вам: «Браво!». За вашу жизнь, за труд, за блеск ваших глаз, за вселенную! Я думаю, что он превратился в энергию», — цитирует Мустопуло Tengrinews.kz.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет. Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Окончил Оксфордский университет в 1962 году. В возрасте 21 года молодому человеку был поставлен серьезный диагноз — боковой амиотрофический склероз (болезнь Шарко или болезнь Лу Герига), из-за которого много десятилетий он был прикован к электрическому креслу. Несмотря на тяжелую болезнь, Хокинг сумел защитить докторскую диссертацию и стать Лукасовским профессором в Кембриджском университете.