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В Татарстане потеплеет до +6, но ожидаются мокрый снег с дождем
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В Татарстане потеплеет до +6, но ожидаются мокрый снег с дождем 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Весна приходит в Татарстан.
В ближайшие три дня в республике днем воздух прогреется до +1… +6 градусов (3 апреля — до +2… +7). Ночью ожидаются слабые отрицательные температуры: в ночь на 4 апреля -4… +1, в ночь на 5 апреля -1… -6. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
В Казани 3 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный с порывами до 15 метров в секунду. Днем +3… +5.
Напомним, паводковая обстановка в республике остается напряженной. Как городские власти готовятся к нему, читайте здесь.
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