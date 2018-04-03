В Татарстане потеплеет до +6, но ожидаются мокрый снег с дождем

Весна приходит в Татарстан

В ближайшие три дня в республике днем воздух прогреется до +1… +6 градусов (3 апреля — до +2… +7). Ночью ожидаются слабые отрицательные температуры: в ночь на 4 апреля -4… +1, в ночь на 5 апреля -1… -6. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Казани 3 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный с порывами до 15 метров в секунду. Днем +3… +5.

Напомним, паводковая обстановка в республике остается напряженной. Как городские власти готовятся к нему, читайте здесь.