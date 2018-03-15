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Участники стартующего в Москве мотопробега «Славянский мир — 2018» преодолеют 8,5 тыс. км
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Участники стартующего в Москве мотопробега «Славянский мир — 2018» преодолеют 8,5 тыс. км 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Участники международного мотопробега «Славянский мир — 2018», который стартует в Москве и пройдет по странам Восточной Европы, преодолеют путь в 8,5 тысяч километров, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО заместитель председателя общественной организации «Русские мотоциклисты», член всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Евгений Строгов.
«Шественники преодолеют 8,5 тысяч километров и посетят такие города, как Москва, Смоленск, Минск, Брест, Трнава, Нитра, Будапешт, Нови Сад, Брчко, Баня-Лука, Добой, Тиват, Херцег-Нови и так далее. Везде запланированы остановки в православных храмах и обителях», — сказал Строгов.
Он отметил, что проект поддерживают министерство иностранных дел России, представительство Россотрудничества и правительство Москвы. На проведение мотопробега выделил средства фонд президентских грантов.
«Мероприятие направлено на реализацию славянской культуры и истории, пропаганду христианских общечеловеческих ценностей», — добавил Строгов.
По его словам, мотопробег проводится в целях развития институтов общественной дипломатии, развития добрососедских отношений между различными странами. Принять участие в «Славянском мире» может любой желающий на мотоцикле.
Мотопробег «Славянский мир — 2018» пройдет по маршруту: Россия — Беларусь — Польша — Словакия — Венгрия — Сербия — Республика Сербская — Черногория — Албания — Македония — Болгария — Сербия — Хорватия — Словения — Словакия — Польша -Беларусь — Россия.
Такие мотопробеги проводятся уже более десяти лет с целью единения славянских народов, развития сотрудничества между славянскими народами, популяризации русской и славянской культуры и истории, распространения христианских ценностей славянского мира.
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