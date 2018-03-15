Участники стартующего в Москве мотопробега «Славянский мир — 2018» преодолеют 8,5 тыс. км

«Шественники преодолеют 8,5 тысяч километров и посетят такие города, как Москва, Смоленск, Минск , Брест, Трнава, Нитра , Будапешт, Нови Сад, Брчко, Баня-Лука, Добой, Тиват, Херцег-Нови и так далее. Везде запланированы остановки в православных храмах и обителях», — сказал Строгов.

«Мероприятие направлено на реализацию славянской культуры и истории, пропаганду христианских общечеловеческих ценностей», — добавил Строгов.

По его словам, мотопробег проводится в целях развития институтов общественной дипломатии, развития добрососедских отношений между различными странами. Принять участие в «Славянском мире» может любой желающий на мотоцикле.

Такие мотопробеги проводятся уже более десяти лет с целью единения славянских народов, развития сотрудничества между славянскими народами, популяризации русской и славянской культуры и истории, распространения христианских ценностей славянского мира.