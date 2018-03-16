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Медики нашли инновационный метод диагностики рака
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Медики нашли инновационный метод диагностики рака 

Дни.ру 16 марта 2018
Фото: Дни.ру
Ученые научили компьютер самостоятельно ставить диагноз пациентам. Пока робот-терапевт находит только рак мозга, но в будущем исследователи надеются обучить систему определять и другие виды онкозаболеваний.
Немецкие медики загрузили в систему искусственного интеллекта (ИИ) образцы опухолей головного мозга на разных стадиях, а точнее результаты обследований 2800 больных раком, из анамнеза которых он узнал о симптоматике 91 вида злокачественных клеток. Затем специалисты попросили компьютер проверить 1000 выбранных пациентов с подозрением на онкологию. Оказалось, что система смогла не только правильно выявить пациентов, у которых ранее был подтвержден рак, но и найти новых, сообщает журнал Nature.
Эксперты добавляют, что даже высококвалифицированные специалисты не всегда могут диагностировать это страшное заболевание, так как существует более сотни типов рака мозга. Распознать злокачественное новообразование помогает биологический отпечаток, который накладывает онкология на организм больного. Прошерстив огромные массивы данных ИИ научился сопоставлять анализы больных и определять вид заболевания.
На основе этого натасканного на онкологию искусственного интеллекта создан виртуальный терапевт. В будущем исследователи надеются обучить искусственного медика определять и другие виды онкозаболеваний.
Как писали Dni.Ru, в России до конца 2018 года появится робот-хирург для борьбы с раком предстательной железы. Система «Онкоробот» предназначена для контактной лучевой терапии. Умным помощником заинтересовались специализированные медучреждения. Первый опытный образец появится в конце 2018 года, завершение тестирования запланировано на конец 2019-го.
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