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Минприроды разработало новые правила взимания экологического сбора
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Минприроды разработало новые правила взимания экологического сбора 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Изменения коснутся правил утилизации и упаковки товаров, контроля над уплатой экологического сбора со стороны Росприроднадзора и его территориальных органов. Кроме того, в документе уточнен список уполномоченных органов, в которые представляются расчеты суммы экосбора производителями и импортерами товаров.
Как говорится в сообщении, за 2016 год 6600 организаций оплатили экологические сборы, поступления в бюджет составили 1,33 миллиарда рублей. В 2017 году прогноз поступлений средств составляет более 2,3 миллиарда рублей.
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