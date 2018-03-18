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В Саратове слабовидящей супруге помог проголосовать муж
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В Саратове слабовидящей супруге помог проголосовать муж 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Глава Саратовской областной избирательной комиссии Владимир Писарюк объявил о завершении голосования на территории региона и проинформировал СМИ, собравшиеся в пресс-центре ОИК, что точные цифры явки, актуальные на период после 18.00, появятся только после 22.00 — после начала подсчета голосов.
Ясная картина общих итогов избирательного процесса появится ближе к утру. В избиркоме рассказали, что на участке №118 был зафиксирован следующий прецедент. В 10.15 на избирательный участок зашла семейная пара, предъявила паспорта, получила бюллетени, а потом совместно зашла в кабинку для индивидуального тайного голосования. Камеры зафиксировали, что галочки в обоих бюллетенях ставил муж. Он же опустил разом два бюллетеня в избирательную урну. Оперативно отреагировали ОИК и МВД, взяв с граждан объяснительную. Выяснилось, что супруга — слабовидящая. -На наш взгляд, действия ее мужа не являются нарушением действующего законодательства, — прокомментировали в ОИК. Примерно через час, с закрытием последнего избирательного участка в РФ (в Калининградской области) начнется подсчет голосов и уточнение окончательных цифр явки.
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