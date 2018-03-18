В Саратове слабовидящей супруге помог проголосовать муж

Глава Саратовской областной избирательной комиссии Владимир Писарюк объявил о завершении голосования на территории региона и проинформировал СМИ, собравшиеся в пресс-центре ОИК, что точные цифры явки, актуальные на период после 18.00, появятся только после 22.00 — после начала подсчета голосов.