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Видеонаблюдение и QR-кодирование: какие технологии будут применяться на выборах в Башкирии
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Видеонаблюдение и QR-кодирование: какие технологии будут применяться на выборах в Башкирии 

ufa1.ru 19 часов назад
Фото: ufa1.ru
Чтобы повысить уровень контроля, на избирательных участках обязательно будет установлено видеонаблюдение. На прошлых президентских выборах в 2012 году камеры тоже использовались, но в формате эксперимента. Теперь же весь процесс, в том числе и ночной подсчет голосов, будет транслироваться в интернете. Онлайн-вещание начнется с восьми утра 18 марта и закончится после окончания процедуры сдачи итоговых протоколов в территориальной избирательной комиссии. Кстати, видеокамеры уже установлены не только на избирательных участках района, но и в помещении ТИК.
Еще одно новшество — на всех избирательных участках будет использоваться технология QR-кодирования. Такое нововведение принято для ускорения процедуры подведения итогов голосования.
На каждом бланке будет ставиться специальный код, который при подсчете исключит влияние человеческого фактора.
QR-код — это усовершенствованная (двухмерная) версия штрих кода, предоставляющая информацию для быстрого распознавания с помощью специальных средств.
— Данные новшества применяются согласно постановлению ЦИК России от 15 февраля прошлого года, — пояснили в ведомстве.
Кстати, благодаря новым технологиям, применяемым на избирательных участках:
автоматически проверяются контрольные и логические соотношения протокола на избирательном участке в момент его ввода;
сокращается время составления протокола об итогах;
ускорена выдача копий протокола и исключены ошибки, связанные с человеческим фактором;
сокращается время внесения результатов выборов в систему ГАС «Выборы», по сравнению с ручным вводом;
практически исключен повторный ввод протоколов в ГАС «Выборы».
До выборов Президента Российской Федерации осталось 2 дня.
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