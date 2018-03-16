Видеонаблюдение и QR-кодирование: какие технологии будут применяться на выборах в Башкирии

Чтобы повысить уровень контроля, на избирательных участках обязательно будет установлено видеонаблюдение. На прошлых президентских выборах в 2012 году камеры тоже использовались, но в формате эксперимента. Теперь же весь процесс, в том числе и ночной подсчет голосов, будет транслироваться в интернете. Онлайн-вещание начнется с восьми утра 18 марта и закончится после окончания процедуры сдачи итоговых протоколов в территориальной избирательной комиссии. Кстати, видеокамеры уже установлены не только на избирательных участках района, но и в помещении ТИК.

Еще одно новшество — на всех избирательных участках будет использоваться технология QR-кодирования. Такое нововведение принято для ускорения процедуры подведения итогов голосования.

На каждом бланке будет ставиться специальный код, который при подсчете исключит влияние человеческого фактора.

QR-код — это усовершенствованная (двухмерная) версия штрих кода, предоставляющая информацию для быстрого распознавания с помощью специальных средств.

— Данные новшества применяются согласно постановлению ЦИК России от 15 февраля прошлого года, — пояснили в ведомстве.

Кстати, благодаря новым технологиям, применяемым на избирательных участках:

автоматически проверяются контрольные и логические соотношения протокола на избирательном участке в момент его ввода;

сокращается время составления протокола об итогах;

ускорена выдача копий протокола и исключены ошибки, связанные с человеческим фактором;

сокращается время внесения результатов выборов в систему ГАС «Выборы», по сравнению с ручным вводом;

практически исключен повторный ввод протоколов в ГАС «Выборы».

До выборов Президента Российской Федерации осталось 2 дня.