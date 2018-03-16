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В Омске 18 марта для избирателей откроют 784 дополнительные торговые точки
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В Омске 18 марта для избирателей откроют 784 дополнительные торговые точки 

АиФ-Омск 17 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает портал городской администрации, увеличилось число заявок от сельхозтоваропроизводителей и переработчиков Омской области, которые хотели бы торговать 18 марта на избирательных участках.
На 72 торговых точках омичам предложат дикоросы, овощи, мёд, молочную продукцию, яйца, крупы. К участию в организации торговли в день выборов главы государства привлечены арендаторы розничных рынков, участники губернской ярмарки. Всем хозяйствующим субъектам рекомендовано применять минимальные торговые надбавки.
По словам специалистов профильного департамента, на некоторых избирательных участках, расположенных, например, в детских садах, спортивных школах, клубах по месту жительства, библиотеках, торговли не будет — это связано не только с техническими возможностями, но и с функциональным назначением помещений.
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В Омской области отремонтируют шесть домов-интернатов Омичи чаще всего жалуются на организации ЖКХ, банки и на мобильных оператор Омским фельдшерам, которые поедут в деревни, выплатят по 500 тыс. рублей
 Ещё 8 источников 
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