Обзор московских событий в СМИ за 16 марта

«Коммерсантъ». Пробил шанс пик 15 марта президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ на форум « Россия — страна возможностей» и использовал каждую из представившихся. ссылка

«Коммерсантъ». С О. Табаковым простились в МХТ им А. Чехова Художественный руководитель, директор МХТ им. А. Чехова, основатель театра «Табакерка» скончался 12 марта на 83-м году жизни. ссылка

«Известия» . Коммунальные платежи заберут от управляющих компаний Управляющие компании лишат права собирать деньги за воду, электричество и тепло. ссылка

«Известия». Интернет-торговцы взялись за рецепты Правительство рассматривает вопрос продажи лекарств в сети. ссылка

Российская газета ». Окно возможностей Владимир Путин посетил открывшийся на ВДНХ форум «Россия — страна возможностей». ссылка

«Российская газета». Местами гололед Количество аварий из-за снега в Москве ниже, чем в других странах. ссылка

«Российская газета». Не отходя от кассы В Москве мужчина лишился 1 млн долл. в фальшивом обменнике. ссылка

«Российская газета». С ним жизнь казалась легкой и прекрасной Россия проводила Олега Табакова в последний путь. ссылка

«Российская газета». Все 3 тыс. 620 избирательных участков столицы готовы к выборам Как подготовилась к выборам столица? ссылка

«Московский комсомолец». Столичным пенсионерам предлагают записаться в кружки по интересам В каждом районе есть выбор: Спорт, творчество или новые знания. ссылка

«Московский комсомолец». Праздник добрых дел «Навруз‑2018» соберет на ВДНХ десятки тысяч гостей. ссылка

РБК Daily ». Москве прописали пластик Visa подсчитала выгоду от перехода на безналичные платежи. ссылка

«Новая газета». Помогал, выручал, хоронил, доставал, делился 15 марта Москва прощалась с Олегом Табаковым. ссылка

Новые известия ». ФАС пригрозила наказать аэропорты Москвы за взвинчивание цен таксистами Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пригрозил серьезными штрафами руководству трех московских аэропортов. ссылка

Независимая газета ». Москва готова обеспечить чистоту голосования 18 марта Видеокамеры, комплексы обработки избирательных бюллетеней и наблюдатели гарантируют честность всех процедур на выборах президента РФ в столице. ссылка

«Независимая газета». Россия как трамплин в Подмосковье Павел Грудинин использует президентскую кампанию для борьбы за пост губернатора Московской области. ссылка

Комсомольская правда ». В Подмосковье задержали предпринимателя, из-за которого, по версии следствия, стая собак загрызла мужчину Оказывается, в районную администрацию поступали жалобы на бездомных псов, но их никто не отлавливал. ссылка

«Комсомольская правда». М. Ефремов повторит нашумевший монолог для столичных зрителей Наделавшее шуму выступление артиста Михаила Ефремова будет сопровождаться аккомпанементом Юрия Башмета . ссылка

Московская правда ». Строительство Северо-Восточной хорды завершится в 2021 г. Магистраль будут достраивать за счет бюджета Москвы, поэтому проезд по ней будет бесплатным. ссылка

«Московская правда». «Полет над Россией» откроют в «Зарядье» в этом году Совершить виртуальный полет над Россией посетители парка «Зарядье» смогут уже в этом году. ссылка

«Московская правда». П. Бирюков рассказал о графике уборки снега в Москве Столичные коммунальщики еще ночью вышли на сплошное прометание улиц. ссылка

«Московская правда». Более 2,5 тыс. летних кафе откроют в Москве В этом сезоне при кафе и ресторанах откроют более 2,5 тыс. летних веранд. ссылка

«Вечерняя Москва». Более 200 избирательных участков Москвы оборудуют для инвалидов по зрению На участках подготовят материалы с использованием крупного шрифта и шрифта Брайля. ссылка

«Вечерняя Москва». Несмотря на обилие снега, паводка не прогнозируется Москвичам не стоит бояться весеннего половодья — значительных разливов рек не прогнозируется. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин сообщил о реконструкции Дмитровского путепровода По словам мэра Москвы Сергея Собянина, после реконструкции протяженность Дмитровского путепровода увеличится на 330 м. ссылка

«Вечерняя Москва». Пенсионерам предлагают бесплатно освоить азы английского языка Записаться на курсы иностранного языка может любой желающий. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин рассказал о программе Московского культурного форума Гости мероприятия могут посетить лекции, концерты и встречи с известными деятелями искусства. ссылка

«Вечерняя Москва». В борьбе со снежной стихией победу одержали коммунальщики Коммунальные службы города 15 марта вышли на ликвидацию последствий очередного снегопада. ссылка

«RT». Следователи возбудили еще одно уголовное дело из-за нападения собак на человека в Подмосковье Сотрудники следственных органов возбудили еще одно уголовное дело в связи с нападением стаи собак на человека в Истринском районе. ссылка