Ещё
В ЦИК рассказали, где 18 марта можно посмотреть трансляции с участков и из ТИКов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЦИК рассказали, где 18 марта можно посмотреть трансляции с участков и из ТИКов 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Российская Газета
По его словам, средства видонаблюдения смонтированы и настроены на 46 046 объектах. «Это все территориальные избирательные комиссии (ТИК) плюс определенные по перечню Центризбикома участковые избирательные комиссии (УИК)», — сказал Качанов.
В ходе нынешних выборов видеонаблюдением охвачена примерно половина участков, но «густонаселенные» УИКи, где могут проголосовать до 80% российских избирателей. В ЦИК поясняют, что установить камеры на всех участках не позволяют технические условия, в первую очередь — отсутствие скоростного интернета в ряде населенных пунктов.
Общедоступная трансляция для всех желающих будет организована на портале нашвыбор2018.рф. Сейчас загружается только его первая страница с информацией о том, что «трансляция изображения из помещений избирательных комиссий на выборах президента Российской Федерации начнется 18 марта 2018 года в 7:00 по местному времени».
"Трансляция со всех участков будет доступна на портале, это позволит в режиме реального времени наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов", — отметил представитель Минкомсвязи. Открытый портал позволяет выводит на экран не более одной камеры видеонаблюдения. Поиск участков можно вести по списку или по карте России. ТИКи отмечены красным цветом, УИКи — синим. В ходе просмотра можно менять ракурс, поскольку на каждом объекте установлены по две камеры.
Согласно утвержденному ЦИК порядку применения средств видеонаблюдения в день выборов президента России, в поле зрения хотя бы одной из двух видеокамер в процессе голосования должны попадать: помещение УИК в целом, увеличенная форма протокола, место выдачи бюллетеней, ящики для голосования. При подсчете голосов должно быть видно место погашения неиспользованных бюллетеней, стол с бюллетенями для подсчета, увеличенную форму итогового протокола.
Зарубежные участки по техническим причинам не охвачены видеонаблюдением. Оно не применяется также на участках с особым режимом охраны — в больницах, следственных и административных изоляторах, в воинских частях, на кораблях, полярных станциях.
Видеонаблюдение в УИКах применялось и раньше, а вот ТИКи выйду в эфир впервые в истории российских выборов. Для них установлены схожие правила. В объектив хотя бы одной из двух видеокамер должны попадать: место приема протоколов УИК, место, где суммируются данные из этих протоколов, место, где проходит итоговое заседание ТИК и составляется протокол об итогах голосования, а также увеличенная форма сводной таблицы ТИК.
Для организаторов голосования, кандидатов и выдвинувших их партий создан служебный портал, доступ к нему защищен именными ключами. Как пояснил зампред ЦИК Николай Булаев, это сделано для того, чтобы не допустить перегрузки служебного портала из-за большого наплыва пользователей.
Российская Газета: последние новости
Песков прокомментировал слова Трампа про Скрипаля СМИ: Тайные тюрьмы СБУ - это реальность Владимир Путин пообещал медикам рост зарплат
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки112
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина112
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»402
Порошенко предложили заткнуться в ответ135
Видео
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение