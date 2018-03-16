В ЦИК рассказали, где 18 марта можно посмотреть трансляции с участков и из ТИКов

По его словам, средства видонаблюдения смонтированы и настроены на 46 046 объектах. «Это все территориальные избирательные комиссии (ТИК) плюс определенные по перечню Центризбикома участковые избирательные комиссии (УИК)», — сказал Качанов.

В ходе нынешних выборов видеонаблюдением охвачена примерно половина участков, но «густонаселенные» УИКи, где могут проголосовать до 80% российских избирателей. В ЦИК поясняют, что установить камеры на всех участках не позволяют технические условия, в первую очередь — отсутствие скоростного интернета в ряде населенных пунктов.

Общедоступная трансляция для всех желающих будет организована на портале нашвыбор2018.рф. Сейчас загружается только его первая страница с информацией о том, что «трансляция изображения из помещений избирательных комиссий на выборах президента Российской Федерации начнется 18 марта 2018 года в 7:00 по местному времени».

"Трансляция со всех участков будет доступна на портале, это позволит в режиме реального времени наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов", — отметил представитель Минкомсвязи . Открытый портал позволяет выводит на экран не более одной камеры видеонаблюдения. Поиск участков можно вести по списку или по карте России . ТИКи отмечены красным цветом, УИКи — синим. В ходе просмотра можно менять ракурс, поскольку на каждом объекте установлены по две камеры.

Согласно утвержденному ЦИК порядку применения средств видеонаблюдения в день выборов президента России, в поле зрения хотя бы одной из двух видеокамер в процессе голосования должны попадать: помещение УИК в целом, увеличенная форма протокола, место выдачи бюллетеней, ящики для голосования. При подсчете голосов должно быть видно место погашения неиспользованных бюллетеней, стол с бюллетенями для подсчета, увеличенную форму итогового протокола.

Зарубежные участки по техническим причинам не охвачены видеонаблюдением. Оно не применяется также на участках с особым режимом охраны — в больницах, следственных и административных изоляторах, в воинских частях, на кораблях, полярных станциях.

Видеонаблюдение в УИКах применялось и раньше, а вот ТИКи выйду в эфир впервые в истории российских выборов. Для них установлены схожие правила. В объектив хотя бы одной из двух видеокамер должны попадать: место приема протоколов УИК, место, где суммируются данные из этих протоколов, место, где проходит итоговое заседание ТИК и составляется протокол об итогах голосования, а также увеличенная форма сводной таблицы ТИК.