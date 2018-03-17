Более чем на 43 тысячах участках будет работать система видеонаблюдения

МОСКВА , 17 мар — РИА Новости . Системы видеонаблюдения на более чем 43 тысячах избирательных участков готовы к работе на выборах президента России, сообщается на сайте ЦИК РФ.

"Восемнадцатого марта 2018 года свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 избирательном участке, оборудованном системами видеонаблюдения и трансляции изображения в сеть Интернет. Прямую трансляцию из помещений для голосования увидят все желающие на сайте www.nashvybor2018.ru. В каждом оборудованном видеокамерами помещении для голосования трансляция изображения начнется с 7.00 (по местному времени) 18 марта 2018 и продлится до завершения действий комиссий при подсчете голосов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, системы видеонаблюдения уже установлены во всех территориальных избирательных комиссиях (ТИК) страны. Трансляция изображения в ТИК начнется в 20.00 по местному времени. Зрители смогут увидеть прием протоколов участковой избирательной комиссии (УИК) об итогах голосования, суммирование данных, составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории и увеличенную форму сводной таблицы ТИК.