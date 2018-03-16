Одна из самых длинных в мире ледовых переправ на Чукотке возобновила работу 

Морская ледовая переправа Певек — Айон на Чукотке возобновила работу после организации объездного пути, сообщает региональное МЧС. Переправу закрыли 14 марта. На 32 километре ледовой дороги появилась трещина шириной около метра. Сейчас безопасности передвижения ничто не угрожает. Уникальная переправа, соединяющая город Певек с труднодоступным островным селом Айон, проходит по льду Восточно-Сибирского моря и считается одной из самых длинных в мире морских ледовых дорог. Традиционно по ней доставляют на остров годовой запас всех необходимых грузов: топливо, строительные материалы, продукты.