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В Самарской области зафиксировали 6 случаев бешенства среди животных
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В Самарской области зафиксировали 6 случаев бешенства среди животных 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
В пяти районах Самарской области с начала года зафиксировали заболевания бешенством среди животных. Большинство заболевших — домашние собаки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Также в списке зараженных крупный рогатый скот и лисы.
— Больных животных обнаружили в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском и Борском районах региона, — рассказали в самарском управлении Роспотребнадзора.
В прошлом году в Самарской области сотруджники ведомства обнаружили 17 больных животных, 47% из них — лисы.
— Бешенство — очень опасная вирусная болезнь, всегда заканчивающаяся смертью и животных, и контактировавших с ними людей, вовремя не сделавших прививку, — напоминают в Роспотребнадзоре.
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