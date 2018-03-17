В Самарской области зафиксировали 6 случаев бешенства среди животных

В пяти районах Самарской области с начала года зафиксировали заболевания бешенством среди животных. Большинство заболевших — домашние собаки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Также в списке зараженных крупный рогатый скот и лисы.

— Больных животных обнаружили в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском и Борском районах региона, — рассказали в самарском управлении Роспотребнадзора

В прошлом году в Самарской области сотруджники ведомства обнаружили 17 больных животных, 47% из них — лисы.

— Бешенство — очень опасная вирусная болезнь, всегда заканчивающаяся смертью и животных, и контактировавших с ними людей, вовремя не сделавших прививку, — напоминают в Роспотребнадзоре.