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ЦИК напомнил региональным комиссиям о недопустимости лотерей в ходе выборов
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ЦИК напомнил региональным комиссиям о недопустимости лотерей в ходе выборов 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Центризбиркоме напомнили комиссиям в регионах о недопустимости проведения лотерей, вручения материальных ценностей избирателям при голосовании на выборах президента РФ.
"В ЦИК поступают обращения по поводу проведения мероприятий, проходящих в день голосования, касающихся получения билетов на концерты, каких-либо материальных ценностей. У нас закон устанавливает следующие позиции и ограничения. Не допускается подкуп избирателей, под которым подразумевается вручение материальных ценностей, связанных с предвыборной агитацией", — сказала на заседании ЦИК секретарь комиссии Майя Гришина.
Она отметила, что закон запрещает и проведение лотерей. «Участие в выборах является свободным и добровольным и никто не вправе воздействовать на участие или неучастие в выборах, препятствовать свободному волеизъявлению… Следует избегать ситуаций, когда появляется взаимосвязь между волеизъявлением и вручением ценностей», — отметила она.
Секретарь ЦИК попросила региональные комиссии внимательно анализировать ситуацию по этим вопросам и не допускать нарушение закона.
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