ЦИК напомнил региональным комиссиям о недопустимости лотерей в ходе выборов

МОСКВА , 16 мар — РИА Новости . В Центризбиркоме напомнили комиссиям в регионах о недопустимости проведения лотерей, вручения материальных ценностей избирателям при голосовании на выборах президента РФ.

"В ЦИК поступают обращения по поводу проведения мероприятий, проходящих в день голосования, касающихся получения билетов на концерты, каких-либо материальных ценностей. У нас закон устанавливает следующие позиции и ограничения. Не допускается подкуп избирателей, под которым подразумевается вручение материальных ценностей, связанных с предвыборной агитацией", — сказала на заседании ЦИК секретарь комиссии Майя Гришина

Она отметила, что закон запрещает и проведение лотерей. «Участие в выборах является свободным и добровольным и никто не вправе воздействовать на участие или неучастие в выборах, препятствовать свободному волеизъявлению… Следует избегать ситуаций, когда появляется взаимосвязь между волеизъявлением и вручением ценностей», — отметила она.

Секретарь ЦИК попросила региональные комиссии внимательно анализировать ситуацию по этим вопросам и не допускать нарушение закона.