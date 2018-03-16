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Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах и медцентрах
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Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах и медцентрах 

Москва24 9 часов назад
Фото: Москва24
У посетителей будет возможность получить ответы на интересующие их вопросы, передает портал мэра и правительства Москвы.
Например, морозовская детская городская клиническая больница приглашает родителей с детьми. Специалисты проведут здесь открытый симпозиум, посвященный лечению эпилепсии, а консультативный центр больницы проведет встречу по теме «Хирургия».
Будущие мамы смогут посетить родильные отделения и задать интересующие их вопросы о беременности, родах и послеродовом периоде. Также специалисты проведут лекции в рамках проекта «Школа будущих мам».
Также для беременных дни открытых дверей пройдут в городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского, городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова, городской клинической больнице № 24 и городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева.
Все желающие смогут попасть на выездной семинар в рамках проекта «Школа здоровья», который проводит городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского. Эта же больница проведет и донорскую акцию.
В городской клинической больнице № 24 пройдут консультации онкоурологов. А психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н. А. Алексеева и психоневрологический диспансер № 18 прочтут лекции об устройстве психиатрической помощи в Москве.
С полным расписанием дней открытых дверей можно познакомиться здесь.
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