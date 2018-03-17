«Дни открытых дверей» пройдут 23-24 марта в налоговых инспекциях Москвы

Всероссийская акция «Дни открытых дверей» пройдет во всех налоговых инспекциях столицы 23-24 марта и 23-24 апреля 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Москве.

«В налоговых инспекциях Москвы 23-24 марта 2018 г. и 23-24 апреля 2018 г. пройдет Всероссийская акция «Дни открытых дверей» по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц», — отметили в Управлении Федеральной налоговой службы Москве.

Как сообщается на сайте ФНС России, в рамках акции налогоплательщикам расскажут о нововведениях в законодательстве, а также работе онлайн-сервисов ФНС России. В частности, все желающие смогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в налоговые органы, проверять задолженность и другое.

В ФНС России напоминают, что в этом году представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2017 г. необходимо до 3 мая.