Новый перинатальный цент выведет службу родовспоможения на новый уровень

В Костромском здравоохранении грядут серьезные перемены. И прежде всего, они связаны со строительством в Костроме нового современного перинатального центра, которого с нетерпением ждут как сами врачи, так и будущие мамы.

В своем Послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отдельно остановился на вопросах демографии. Глава государства подчеркнул, что необходимо «в предстоящее десятилетие обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России».

В рамках вчерашнего рабочего визита в Костромскую область вице-премьер Ольга Голодец особо отметила, что для решения демографических задач Костромской области необходимо новое учреждение родовспоможения. «В новом цикле строительства перинатальных центров у Костромской области будет абсолютный приоритет», — прокомментировала Ольга Голодец.

Вопрос о том, что регион остро нуждается в строительстве перинатального центра, стоит уже давно. Сегодня в Костромской области служба родовспоможения представлена 11 учреждениями. Среди них 9 отделений 1 уровня, которые находятся в составе многопрофильных больниц, и 2 стационарных учреждения 2 уровня. Однако современного центра 3 уровня, говорят специалисты, где оказывают медицинскую помощь роженицам с высоким риском, до сих пор нет. Сегодня женщин с серьезными патологиями беременности — в год это около 500 человек — вынуждены направлять в соседние Ярославль и Иваново.

Новый перинатальный центр 3 уровня позволит оказывать всю необходимую помощь в одном месте: от экстренных мер до комплексного ведения всей беременности женщин. В приоритете также — выявление различных патологий ребенка на самых ранних стадиях.

«При создании перинатального центра в Костромской области весь процесс будет сосредоточен в одном месте. То есть ребенок родится в перинатальном центре, потом он будет находиться в отделении реанимации какое-то время, потом его переведут тут же в отделение выхаживания. Этот ребенок требует дополнительного лечения, обследования, дополнительной реабилитации, поскольку данные дети имеют проблемы со зрением, неврологические проблемы, им нужен узкий специалист, например окулист или невролог. Эти специалисты будут сосредоточены в одном месте. То есть ребенок из перинатального центра будет выписываться уже домой с определенным диагнозом или здоровым», — рассказала Елена Пахтеева, заведующая отделением новорожденных акушерского стационара костромской областной клинической больницы.

Кроме того, предполагается, что на базе перинатального центра станет возможным проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС.

«Планируется, что стационар будет рассчитан более чем на 120 коек. Таким образом, мы закроем всю потребность области по этому виду помощи. Что касается обеспечения врачами нового центра, то отмечу, что кадровый потенциал в этом направлении у нас довольно сильный. Но придется привлекать специалистов, проходить дополнительное обучение», — подчеркнул директора департамента здравоохранения Дмитрий Новиков.

По словам медиков, все эти меры позволят значительно снизить уровень материнской и младенческой смертности в регионе, а также вывести службу родовспоможения региона на качественно иной уровень.