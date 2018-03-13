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Мартовские праздники в вологодских музеях отметили порядка 4000 гостей
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Мартовские праздники в вологодских музеях отметили порядка 4000 гостей 

Вологда.рф 13 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Весенние выходные с 8 по 11 марта более 3700 жителей и гостей областной столицы решили провести в Вологодском музее-заповеднике. Из них более тысячи побывали на тематических экскурсиях.
Экспозиции Вологодского кремля стали самыми популярными по числу посещений — их увидели порядка 1600 гостей. Полюбились вологжанам выставки «Единство через культуру» и «Репетиция весны» в художественном отделе, а также выставка работ Виктора Подгорного «Солнце на холсте» в Юго-Западной башне. Заинтересовались вологжане экскурсией «Путешествие по земле Вологодской» и квест-игрой «Охотники за древностями».
Вторым по популярности стал Музей кружева. Его отделы посетили 850 человек. Положительные отзывы успела получить новая выставка «Весна. Кружево. Цветы», на которой представлена коллекция женской одежды «Русский шик» 2017-го года.
В гостях в музее «Семенково» побывали около 500 человек, а «Мартовских котиков» в «Мире забытых вещей» увидели более 250 посетителей.
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