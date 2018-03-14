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В Храме преподобного Алексия прошло занятие по самообороне
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В Храме преподобного Алексия прошло занятие по самообороне 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 14 марта 2018
Фото: Нагатино-Садовники
Занятие по самообороне прошло в военно-патриотическом клубе «Восхождение» в Храме преподобного Алексия в воскресенье, 11 марта. Педагоги Максим Вассерман и Юрий Антипкин провели для ребят длительную функциональную тренировку с подвижными парными и командными играми, упражнениями на ловкость, скорость, выносливость. А чтобы дети лучше поняли, как следует их выполнять, преподаватели на практике показали, как правильно тренироваться и объяснили тонкости.
В следующее воскресенье ребят ждет развитие не только физическое, но и духовное: воспитанники «Восхождения» снова будут изучать гостевой этикет. Например, в прошлый раз учащиеся познакомились с правилами поведения в гостях, а преподаватель этикета рассказала о том, какие подарки лучше всего дарить женщинам-коллегам — об этом можно прочитать здесь.
Фото: Храм преподобного Алексия в Садовниках
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