В Храме преподобного Алексия прошло занятие по самообороне

Занятие по самообороне прошло в военно-патриотическом клубе «Восхождение» в Храме преподобного Алексия в воскресенье, 11 марта. Педагоги Максим Вассерман и Юрий Антипкин провели для ребят длительную функциональную тренировку с подвижными парными и командными играми, упражнениями на ловкость, скорость, выносливость. А чтобы дети лучше поняли, как следует их выполнять, преподаватели на практике показали, как правильно тренироваться и объяснили тонкости.

В следующее воскресенье ребят ждет развитие не только физическое, но и духовное: воспитанники «Восхождения» снова будут изучать гостевой этикет. Например, в прошлый раз учащиеся познакомились с правилами поведения в гостях, а преподаватель этикета рассказала о том, какие подарки лучше всего дарить женщинам-коллегам — об этом можно прочитать здесь.

Фото: Храм преподобного Алексия в Садовниках