Новый Mitsubishi Outlander создадут на платформе Renault-Nissan

По пока неподтвержденным данным, новую генерацию японского «паркетника» Mitsubishi Outlander планируется построить на архитектуре Renault-Nissan, которая выступала в качестве базы для нового Nissan X-Trail.

Благодаря такому шагу руководство альянса Renault-Nissan-Mitsubishi собирается минимизировать издержки на разработку новых моделей и их производство.

Несмотря на общую техническую составляющую, дизайны кузовов и интерьеров нового «Аутлэндер» и «Х-Трейл» все-таки должны оказаться достаточно разными.

Правда появления в продаже нового Outlander придется ждать около двух лет. Других технических подробностей по этой модели пока нет.