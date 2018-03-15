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Новый Mitsubishi Outlander создадут на платформе Renault-Nissan
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Новый Mitsubishi Outlander создадут на платформе Renault-Nissan 

Daily-Motor 15 марта 2018
Фото: Daily-Motor
По пока неподтвержденным данным, новую генерацию японского «паркетника» Mitsubishi Outlander планируется построить на архитектуре Renault-Nissan, которая выступала в качестве базы для нового Nissan X-Trail.
Благодаря такому шагу руководство альянса Renault-Nissan-Mitsubishi собирается минимизировать издержки на разработку новых моделей и их производство.
Несмотря на общую техническую составляющую, дизайны кузовов и интерьеров нового «Аутлэндер» и «Х-Трейл» все-таки должны оказаться достаточно разными.
Правда появления в продаже нового Outlander придется ждать около двух лет. Других технических подробностей по этой модели пока нет.
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