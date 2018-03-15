Доступная связь: как в России устраняют цифровое неравенство

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Все доступнее становится для них мобильная связь и интернет. С 2014 года в России действует программа по устранению цифрового неравенства между городом и селом, сообщает «МИР 24».

Так, в ее рамках доступ к интернету должны получить жители небольших населенных пунктов. За четыре года уже проложено 40 тысяч самых современных линий связи. Что равняется длине окружности Земли.

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Около трети всех базовых станций сотовой связи в России поддерживают самый современный стандарт мобильного интернета— 4G и LTE. И это несмотря на то, что часть из них работает в сложных климатических условиях — например, в городе Мирном в Якутии

С 1 декабря 2013 года граждане России избавлены от мобильного рабства. Они могут сохранять свой номер телефона при переходе от одного оператора к другому.

В России одна из самых доступных сотовых связей в мире. Согласно последним исследованиям, средняя стоимость мобильного интернета в Москве в 7,5 раз ниже, чем в таких мегаполисах как Нью-Йорк или Сингапур

Кстати, в большинстве стран СНГ и Грузии — мобильный интернет также дороже. Например, в Таджикистане Азербайджане — в два раза.

В планах — к 2024 году обеспечить в России повсеместный доступ к интернету. В удаленных населенных пунктах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока для этого будут использоваться спутники.

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