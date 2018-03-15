16 марта открывается казанский цирк

16 марта торжественно откроется казанский цирк.

В программе — церемония открытия цирка и выступление Росгосцирка с цирковой программой «Фиеста». Как сообщает пресс-служба министерства культуры РТ , первое представление будет благотворительным для многодетных семей из районов Татарстана

«Фиеста» — это шоу с участием воздушных акробатов, жонглеров, клоунов, эквилибристов, цирковых гимнастов, мастеров верховой езды. Зрителей удивят выступления дрессированных медведей, обезьян и гусей.

Напомним, казанский цирк ремонтировался больше года. На ремонт ушел миллиард рублей.