Ещё
16 марта открывается казанский цирк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

16 марта открывается казанский цирк 

АиФ Казань 15 марта 2018
Фото: АиФ Казань
16 марта торжественно откроется казанский цирк.
В программе — церемония открытия цирка и выступление Росгосцирка с цирковой программой «Фиеста». Как сообщает пресс-служба министерства культуры РТ, первое представление будет благотворительным для многодетных семей из районов Татарстана.
«Фиеста» — это шоу с участием воздушных акробатов, жонглеров, клоунов, эквилибристов, цирковых гимнастов, мастеров верховой езды. Зрителей удивят выступления дрессированных медведей, обезьян и гусей.
Напомним, казанский цирк ремонтировался больше года. На ремонт ушел миллиард рублей.
АиФ Казань: последние новости
«Я сожалею». Что известно о Виле Мирзаянове, создавшем «Новичка»? Башкортостан запатентовал музыкальный инструмент татар курай Казанцев приглашают на обсуждение концепции благоустройства 4 территорий
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля436
Джонсон отказался пожимать руку послу России341
Порошенко предложили заткнуться в ответ96
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение