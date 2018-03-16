Посол России в Лондоне сравнил взаимодействие сторон по делу Скрипаля с шахматной партией

"Это большая шахматная партия, которую мы будем играть. Вот эта вся информационная кампания, которая сегодня проводится, рано или поздно, через день, через два выдохнется, потому что нет существа, которым можно подпитывать эту информационную кампанию: нет ни одного факта, и никакая информация не разглашается", — сказал Яковенко.

Он подчеркнул, что у России «есть очень серьезные претензии» к Великобритании о ходе двустороннего взаимодействия в расследовании отравления Скрипаля и его дочери. По словам дипломата, Москва не получила необходимых ответов.

"Вся проблема заключается в том, что никто не видел фотографий Юлии Скрипаль и ее отца, никто не знает, в каком состоянии они находятся, никто не знает вообще, как идет расследование. На все эти вопросы мы не можем получить ответы. Британцы активно уходят от этой темы. Это нарушение международного права, Венской конвенции, но, к сожалению, британцы очень часто себе позволяют этакий колониальный стиль", — сообщил он.

По словам Яковенко, Великобритания не желает сотрудничать с Россией касательно и других запросов, которые сделала российская сторона. Речь идет, в частности, о классификации отравляющего вещества. «По их классификации, это отравляющее вещество A-234, британская классификация», — сообщил посол.