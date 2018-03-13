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Рассекречен обновленный седан Peugeot 408
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Рассекречен обновленный седан Peugeot 408 

Car.ru 13 марта 2018
Фото: Car.ru
Изображения рестайлингового Peugeot 408 были выложены на сайте китайского министерства автомобильной промышленности.
Рассматривая представленные фотографии можно заметить, что «посвежевший» седан наградили измененной решеткой радиатора, модернизированными бамперами, другой головной оптикой и задними фарами с вертикальными секциями светодиодных матриц.
Габариты обновленного авто остались прежними: 4750 х 1820 х 1488 мм, размер колесной базы достигает 2730 мм.
В моторном отсеке нового автомобиля располагается 1,8-литровый атмосферный агрегат с отдачей 139 сил или турбомотор рабочим объемом 1.2 и 1.6 литра, который вырабатывает 136 и 167 л.с. соответственно. В паре с ними трудиться 6-ступенчатая механика или автоматическая трансмиссия на 6 скоростей.
Начальная цена текущего поколения четырехдверки в Китае стартует с 129 700 юаней (1,1 млн рублей). В нашей стране дореформенный вариант Peugeot 408 реализуют от 979 000 рублей.
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