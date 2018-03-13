Рассекречен обновленный седан Peugeot 408

Изображения рестайлингового Peugeot 408 были выложены на сайте китайского министерства автомобильной промышленности.

Рассматривая представленные фотографии можно заметить, что «посвежевший» седан наградили измененной решеткой радиатора, модернизированными бамперами, другой головной оптикой и задними фарами с вертикальными секциями светодиодных матриц.

Габариты обновленного авто остались прежними: 4750 х 1820 х 1488 мм, размер колесной базы достигает 2730 мм.

В моторном отсеке нового автомобиля располагается 1,8-литровый атмосферный агрегат с отдачей 139 сил или турбомотор рабочим объемом 1.2 и 1.6 литра, который вырабатывает 136 и 167 л.с. соответственно. В паре с ними трудиться 6-ступенчатая механика или автоматическая трансмиссия на 6 скоростей.