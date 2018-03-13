В Аркаиме хотят построить Вавилонскую башню

Главный музей в Аркаиме собираются перестроить в здание, напоминающее месопотамский зиккурат, сообщили в пресс-службе историко-культурного заповедника.

Поясним, что зиккурат — это ступенчатая башня. Храмы в форме таких башен возводили на территории таких цивилизаций, как Шумер, Вавилония, Ассирия. Легендарная Вавилонская башня была построена именно в форме зиккурата.

В заповеднике «Аркаим» приступили к реализации проекта реконструкции музея, здание которого будет значительно перестроено — средства удалось получить за счёт гранта Благотворительного фонда В. Потанина

Новое здание будет представлять ступенчатое строение, одновременное напоминающее и зиккурат, и пирамиды майя, и степные мавзолеи. На крыше появится смотровая площадка.

Частью проекта станут и новые объекты — такие, например, как сайгак-парк. Он будет состоять из фигур сайгаков, когда-то живших здесь.

Реализация проекта обойдется минимум в 25 миллионов рублей.