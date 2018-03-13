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В Аркаиме хотят построить Вавилонскую башню
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В Аркаиме хотят построить Вавилонскую башню 

АиФ 13 марта 2018
Фото: АиФ
Главный музей в Аркаиме собираются перестроить в здание, напоминающее месопотамский зиккурат, сообщили в пресс-службе историко-культурного заповедника.
Поясним, что зиккурат — это ступенчатая башня. Храмы в форме таких башен возводили на территории таких цивилизаций, как Шумер, Вавилония, Ассирия. Легендарная Вавилонская башня была построена именно в форме зиккурата.
В заповеднике «Аркаим» приступили к реализации проекта реконструкции музея, здание которого будет значительно перестроено — средства удалось получить за счёт гранта Благотворительного фонда В. Потанина.
Новое здание будет представлять ступенчатое строение, одновременное напоминающее и зиккурат, и пирамиды майя, и степные мавзолеи. На крыше появится смотровая площадка.
Частью проекта станут и новые объекты — такие, например, как сайгак-парк. Он будет состоять из фигур сайгаков, когда-то живших здесь.
Реализация проекта обойдется минимум в 25 миллионов рублей.
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