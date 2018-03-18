В Башкортостане проголосовали танцоры Ансамбля имени Игоря Моисеева

Между репетициями и концертом они нашли время выполнить свой гражданский долг. В столицу Башкортостана Ансамбль имени Игоря Моисеева приехал с гастролями. Уфа — первый город в туре по Уралу. Завтра ансамбль отправится в Челябинск , где выступит 20 марта. 21 числа артисты станцуют в Екатеринбурге . Ну а завершат турне 23 марта в Перми

Полным составом, за исключением живого оркестра, ансамбль выступит в Уфе. Все 80 человек сделали свой выбор за будущее страны. Проголосовали танцоры в Государственном концертном зале «Башкортостан».

Евгений Масалков, солист Ансамбля народного танца имени И. Моисеева, заслуженный артист Российской Федерации: «Это наш долг перед страной, мы всё-таки выбираем будущего президента, каждый голос важен. Вне зависимости, где мы находимся: на гастролях в России или за рубежом, мы найдем на это время».

С самого утра на избирательном участке и народный артист двух республик. Фидан Гафаров сделал свой выбор в стенах гимназии №3 города Уфы. Актер и певец говорит, что участие в выборах — это гражданский долг каждого жителя страны, влияющий на ее будущее.

Фидан Гафаров, народный артист РСФСР, Башкортостана и Татарстана : «Меня лично волнует судьба Отечества, судьба нашей родины, судьба наших детей и нашего народа. Поэтому сегодня с 9 утра я тут, я с удовольствием пришел на выборы».

Не остались в стороне и звезды башкирского спорта. Александр Логинов — защитник «Салавата Юлаева», пришел на избирательный участок вместе с супругой. Спортсмен проголосовал в здании Института биохимии и генетики РАН . Только два воспитанника хоккейного клуба могут голосовать по уфимской прописке — Логинов и Гареев. Остальные игроки разъехались по своим городам.

Александр Логинов, защитник ХК «Салават Юлаев»: «Я считаю, что каждый гражданин России должен прийти на выборы и проголосовать. Для меня очень важно кто будет будущим президентом».

Репетиции, концерты, тренировки не повод забыть о своем гражданском долге. Танцоры, артисты, хоккеисты тому пример. В своем плотном графике они нашли минуты, чтобы сделать выбор, что повлияет на будущее страны.