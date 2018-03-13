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Учет коммунальных ресурсов хотят автоматизировать
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Учет коммунальных ресурсов хотят автоматизировать 

Финмаркет 13 марта 2018
Фото: Финмаркет
В России планируется автоматизировать систему учета коммунальных ресурсов. Это позволит поставщикам тепла, воды и газа и управляющим компаниям не ждать, пока потребитель передаст показания счетчиков, а отслеживать их в режиме реального времени.
Автоматизированный учет даст возможность вводить разные тарифы для потребителей и устанавливать скидки, которые не так давно анонсировал Минстрой.
"Сейчас мы разрабатываем дорожную карту реализации проекта, по нашим прогнозам, с момента ее согласования до реализации может уйти примерно 5 лет", — сообщили "Российской газете" в Минстрое. Для того чтобы создать систему автоматизированного учета, необходимо все счетчики, которые сегодня не передают показания дистанционно, заменить или оборудовать системой передачи данных, говорит эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин.
Сегодня автоматизированные системы учета мало где встречаются. Их установка возможна в новостройках. Есть отдельные «пилотные» проекты частных инвесторов. Эффективность этих проектов позволяет говорить о возможности тиражирования их для всей страны, отметили в Минстрое.
Как пояснили в Минстрое, чтобы добиться максимального эффекта, индивидуальные приборы учета должны быть установлены в каждой квартире, а также нужны общедомовые приборы учета, приборы учета на крупных узлах. «Автоматизация учета коммунальных ресурсов, в том числе система автоматического снятия показаний, — единственный способ навести порядок в оплате коммунальных ресурсов», — считает исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ „ЖКХ контроль“ Светлана Разворотнева. Резкие скачки потребления позволят выявить аварии и несанкционированные подключения. Аварийная бригада сможет выехать, не дожидаясь вызова.
Автоматизацию планируется проводить за счет ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний. „Первый шаг сделан: системы автоматического снятия показаний приравниваются к общедомовому имуществу“, — рассказывает С. Разворотнева. Кроме того, есть идея внести установку таких систем в обязательный перечень работ по капремонту. Еще один вариант — заключение концессионных соглашений с ресурсоснабжающими организациями на создание не только сетей для поставки ресурсов, но и систем их учета.
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