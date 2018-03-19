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«Я Екатерина»: недостроенная телебашня в Екатеринбурге заговорила по-английски
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«Я Екатерина»: недостроенная телебашня в Екатеринбурге заговорила по-английски 

e1.ru 5 часов назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером на недостроенной телебашне в центре Екатеринбурга вернулись лазерные проекции. На этот раз многие надписи, которые «говорит» башня — на иностранных языках: английском и французском.
Надписи «Я — Екатерина» и «ЕКБ любит меня» транслируются на английском, а «Я живая» — на французском. Кроме текста, на телебашне появляются другие изображения: пульсирующие сердца, линия кардиограммы бьющегося сердца и спирали. По строению ползает проекция ящерицы — символа Урала. В прошлый раз ящерица была цветной. Но трансляция с балкона радио «Серебряный дождь» черно-белая, поэтому на кадрах оттуда этого не видно.
Интересно, кто занимается трансляцией надписей. 15 марта полицейские арестовали лазерщика, который этим занимался, за незаконную предвыборную агитацию: на башне появлялись надписи в поддержку Путина.
В январе на башне впервые появились световые надписи — с помощью проектора на неё транслировался хештег #моябашня.
Недостроенную телебашню хотят снести 24 марта. Сейчас эксперты проверяют, можно ли счесть недостроенную телебашню объектом культурного наследия. Во время экспертизы работы по сносу, согласно уведомлению Госохраны, должны быть приостановлены. В пресс-службе УГМК отмечают, что «все работы ведутся в соответствии с действующим законодательством».
На башню натянули защитную фасадную сетку — «чулок», который должен защитить окрестности от разлета осколков при взрыве. Но сегодня из-за сильного ветра он слетел. Поэтому как такой «чулок» защитит от осколков — не понятно. Башню решили снести ради ледовой арены для ХК «Автомобилист», которую собирается построить здесь УГМК. Снос башни вызвал недовольство у многих горожан, учёных и архитекторов. Люди пытаются спасти башню, а влиятельные архитекторы предложили Козицыну «золотой» квартал в центре за её спасение.
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