Ещё
Вершину екатеринбургской телебашни атаковали активисты и водрузили триколор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вершину екатеринбургской телебашни атаковали активисты и водрузили триколор 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге на вершину скандального долгостроя сегодня утром взобрались более 10 активистов-защитников телебашни. На башне развернулся российский триколор. Требования защитников долгостроя — провести референдум, сообщает в пятницу, 23 марта, «АиФ-Урал».
Прорыв через блокпосты охраны был осуществлен сегодня ночью. Жители Екатеринбурга, живущие рядом с екатеринбургским долгостроем, первыми сообщили в СМИ о движении с фонариками на вершине объекта. Как выяснилось позже, на проблемный объект взобрались больше 10 человек, активных защитников телебашни. Участники акции разместили наверху большой российский триколор и потребовали провести референдум по сносу телебашни.
Сейчас на месте происшествия работает бригада МЧС и полиции. По информации из СМИ, один из участников акции прыгнул с парашютом с верхушки объекта. Также по официальной информации пресс-службы УГМК сообщается о задержании 8 человек, пытавшихся пробраться на закрытый объект. Официальных комментариев от городской полиции и МЧС пока не поступало.
АиФ Урал: последние новости
В УГМК не придумали концепцию новой арены на месте телебашни В Екатеринбурге коммунальщики бросили пенсионеров на произвол судьбы Глава Ирбита построил административный барьер от навязчивых горожан
 Ещё 75 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США970
Раскрыта главная цель Путина на новый срок96
Британия боится мести России57
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии292
Успенскую сняли с рейса за дебош68
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение