Вершину екатеринбургской телебашни атаковали активисты и водрузили триколор

Екатеринбурге на вершину скандального долгостроя сегодня утром взобрались более 10 активистов-защитников телебашни. На башне развернулся российский триколор. Требования защитников долгостроя — провести референдум, сообщает в пятницу, 23 марта, «АиФ-Урал»

Прорыв через блокпосты охраны был осуществлен сегодня ночью. Жители Екатеринбурга, живущие рядом с екатеринбургским долгостроем, первыми сообщили в СМИ о движении с фонариками на вершине объекта. Как выяснилось позже, на проблемный объект взобрались больше 10 человек, активных защитников телебашни. Участники акции разместили наверху большой российский триколор и потребовали провести референдум по сносу телебашни.