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Россияне чувствуют бури
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Россияне чувствуют бури 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
Самочувствие 64% россиян ухудшается из-за магнитных бурь. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
Между тем 18% опрошенных никогда не чувствовали влияния магнитных бурь на свое здоровье, а еще 18% и вовсе не следят за сообщениями о них.
В опросе приняли участие 15128 человек.
Ранее СМИ со ссылкой на ученых сообщили, что сегодня на Землю обрушится сильнейшая с начала года магнитная буря. Как прогнозировали специалисты, 14 марта на Солнце произойдет мощная и «экстремально опасная» вспышка, последствия которой почувствуют даже те, кто не верит в метеозависимость: у многих землян начнутся головная боль и перепады артериального давления. Кроме того, сила энергетического заряда от вспышки может оказаться столь сильна, что это выведет из строя электрические приборы и даже спутниковую систему навигации (GPS).
 Ещё 25 источников 
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