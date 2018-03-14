Россияне чувствуют бури

Самочувствие 64% россиян ухудшается из-за магнитных бурь. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

Между тем 18% опрошенных никогда не чувствовали влияния магнитных бурь на свое здоровье, а еще 18% и вовсе не следят за сообщениями о них.

В опросе приняли участие 15128 человек.

Ранее СМИ со ссылкой на ученых сообщили, что сегодня на Землю обрушится сильнейшая с начала года магнитная буря. Как прогнозировали специалисты, 14 марта на Солнце произойдет мощная и «экстремально опасная» вспышка, последствия которой почувствуют даже те, кто не верит в метеозависимость: у многих землян начнутся головная боль и перепады артериального давления. Кроме того, сила энергетического заряда от вспышки может оказаться столь сильна, что это выведет из строя электрические приборы и даже спутниковую систему навигации (GPS).