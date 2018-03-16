Apple приглашает на презентацию 27 марта

Сегодня компания Apple разослала официальные приглашения на презентацию, которая состоится 27 марта, и не где-нибудь, а в Чикаго ! Согласитесь, хорошая новость этим холодным мартовским вечером.

Судя по недавним утечкам, гвоздем программы, как и водится весной, должен будет стать iPad. Компания уже зарегистрировала в России два планшета с ранее неизвестными идентификаторами, и мы предсказываем, что будет представлен iPad Pro с поддержкой Face ID, а также обновленный iPad mini, который уже достаточно засиделся в очереди на апдейт.

Также есть предположения, что свет увидит второе поколение iPhone SE, слухи о котором тоже время от времени появляются. И как показывает наш опыт, дыма без огня, как правило, не бывает.