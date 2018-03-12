Минстрой предложил вести онлайн-учет за расходами воды и тепла

Автоматизированный учет даст возможность вводить разные тарифы для потребителей и устанавливать скидки, которые не так давно анонсировал минстрой

Игорь Кокин. "Сейчас мы разрабатываем дорожную карту реализации проекта, по нашим прогнозам, с момента ее согласования до реализации может уйти примерно пять лет", — сообщили "Российской газете" в минстрое. Для того чтобы создать систему автоматизированного учета, необходимо все счетчики, которые сегодня не передают показания дистанционно, заменить или оборудовать системой передачи данных, говорит эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС

Сегодня автоматизированные системы учета мало где встречаются. Их установка возможна в новостройках. Есть отдельные «пилотные» проекты частных инвесторов. Эффективность этих проектов позволяет говорить о возможности тиражирования их для всей страны, отметили в минстрое.

Существует несколько разновидностей счетчиков с возможностью дистанционной передачи данных, которые сопоставимы по цене с обычными приборами. «Чтобы добиться максимального эффекта, индивидуальные приборы учета должны быть установлены в каждой квартире, а также нужны общедомовые приборы учета, приборы учета на крупных узлах», — пояснили в минстрое. «Автоматизация учета коммунальных ресурсов, в том числе система автоматического снятия показаний, — единственный способ навести порядок в оплате коммунальных ресурсов», — считает исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ „ЖКХ контроль“ Светлана Разворотнева. Резкие скачки потребления позволят выявить аварии и несанкционированные подключения. Аварийная бригада сможет выехать, не дожидаясь вызова.

Счетчики не ударят по кошельку потребителя: их установят за счет поставщиков

Автоматизация не должна ударить по потребителям. Проводить ее планируется за счет ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний. „Первый шаг сделан: системы автоматического снятия показаний приравниваются к общедомовому имуществу“, — рассказывает Разворотнева. Кроме того, есть идея внести установку таких систем в обязательный перечень работ по капремонту. Такие системы могут устанавливаться за кредитные деньги так же, как сейчас устанавливаются лифты по программе ускоренной замены. Еще один вариант — заключение концессионных соглашений с ресурсоснабжающими организациями на создание не только сетей для поставки ресурсов, но и систем их учета.

Эксперты считают, что необходимо создать стимулы для установки таких систем. К примеру, у поставщиков ресурсов есть возможность, но нет мотивации. „Ресурсоснабжающие организации имеют возможность с 2012 года оборудовать дома подобными системами. Случаи, когда ресурсоснабжающие организации это делают, единичны“, — отмечает Игорь Кокин.