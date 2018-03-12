Ещё
Минстрой предложил вести онлайн-учет за расходами воды и тепла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минстрой предложил вести онлайн-учет за расходами воды и тепла 

Российская Газета 12 марта 2018
Фото: Российская Газета
Автоматизированный учет даст возможность вводить разные тарифы для потребителей и устанавливать скидки, которые не так давно анонсировал минстрой.
"Сейчас мы разрабатываем дорожную карту реализации проекта, по нашим прогнозам, с момента ее согласования до реализации может уйти примерно пять лет", — сообщили "Российской газете" в минстрое. Для того чтобы создать систему автоматизированного учета, необходимо все счетчики, которые сегодня не передают показания дистанционно, заменить или оборудовать системой передачи данных, говорит эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин.
Сегодня автоматизированные системы учета мало где встречаются. Их установка возможна в новостройках. Есть отдельные «пилотные» проекты частных инвесторов. Эффективность этих проектов позволяет говорить о возможности тиражирования их для всей страны, отметили в минстрое.
Существует несколько разновидностей счетчиков с возможностью дистанционной передачи данных, которые сопоставимы по цене с обычными приборами. «Чтобы добиться максимального эффекта, индивидуальные приборы учета должны быть установлены в каждой квартире, а также нужны общедомовые приборы учета, приборы учета на крупных узлах», — пояснили в минстрое. «Автоматизация учета коммунальных ресурсов, в том числе система автоматического снятия показаний, — единственный способ навести порядок в оплате коммунальных ресурсов», — считает исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ „ЖКХ контроль“ Светлана Разворотнева. Резкие скачки потребления позволят выявить аварии и несанкционированные подключения. Аварийная бригада сможет выехать, не дожидаясь вызова.
Счетчики не ударят по кошельку потребителя: их установят за счет поставщиков
Автоматизация не должна ударить по потребителям. Проводить ее планируется за счет ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний. „Первый шаг сделан: системы автоматического снятия показаний приравниваются к общедомовому имуществу“, — рассказывает Разворотнева. Кроме того, есть идея внести установку таких систем в обязательный перечень работ по капремонту. Такие системы могут устанавливаться за кредитные деньги так же, как сейчас устанавливаются лифты по программе ускоренной замены. Еще один вариант — заключение концессионных соглашений с ресурсоснабжающими организациями на создание не только сетей для поставки ресурсов, но и систем их учета.
Эксперты считают, что необходимо создать стимулы для установки таких систем. К примеру, у поставщиков ресурсов есть возможность, но нет мотивации. „Ресурсоснабжающие организации имеют возможность с 2012 года оборудовать дома подобными системами. Случаи, когда ресурсоснабжающие организации это делают, единичны“, — отмечает Игорь Кокин.
Российская Газета: последние новости
В ЦИК рассказали, где 18 марта можно посмотреть трансляции с участков и из ТИКов В Германии указали на отсутствие доказательств в "деле Скрипаля" Путин призвал сделать санавиацию эффективной
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля212
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня30
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе33
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию541
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури45
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение