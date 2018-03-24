Взрыв, завершивший споры: телебашню в Екатеринбурге снесли

ЕКАТЕРИНБУРГ , 24 мар — РИА Новости . Недостроенную телебашню в субботу утром взорвали в Екатеринбурге при большом стечении народа. Еще до сноса жители города разделились на два лагеря: одни считали, что башню необходимо снести, так как она портит внешний вид центра города и является опасным местом, другие называли ее легендой Екатеринбурга и пытались остановить демонтаж.

Решение о взрыве

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область . Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Недостроенная башня высотой почти 220 метров была самым высоким сооружением в городе. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что власти изучают возможность снести телебашню до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын в беседе с журналистами назвал телебашню «бетонной трубой», а то, что расположено на прилегающей к ней территории, — «кошмаром». По его мнению, все это не должно находиться в центре города.

В итоге телебашню было решено взорвать. Сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ «Автомобилист». В ходе конкурса был выбран исполнитель работ — магнитогорское АО «Работы взрывные специальные». Сообщалось, при сносе будет использована технология «направленного разрушения», при применении которой сначала внутрь основания просядет верхняя часть объекта, а затем рухнет остальное.

УГМК не афишировала дату взрыва. Но в среду Екатеринбургский метрополитен внес коррективы в движение электропоездов на субботу, уточнив, что причина — снос недостроенной телебашни в центре города. Сотрудников офисных зданий, расположенных рядом с недостроенной телебашней, предупредили о готовящихся в субботу взрывных работах.

В пятницу Куйвашев потребовал обеспечить безопасность при демонтаже недостроенной башни в Екатеринбурге.

Дискуссии вокруг телевышки

Одной из причин, по которой необходимо снести телебашню, называли случаи гибели людей на телевышке. Однако уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил РИА Новости, что эти инциденты остались в прошлом.

"Последнее время она не была объектом, с помощью которого сводили счеты с жизнью. При нормальной охране, грамотной системе безопасности она перестала быть тем злом. Были несчастные случаи, имевшие место лет 10 назад. Но сейчас я бы не стал ее связывать с теми или иными отрицательными моментами, имеющими отношение к жизни нашей молодежи", — сказал Мороков.

Защитники башни настаивали, что она является памятником культуры, однако управление Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области пришло к выводу, что культурной ценности телевышка не имеет и сносить ее можно.

"Нами получено отрицательное заключение от трех экспертных организаций. Это Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» и региональное отделение ВООПИиК (Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры). Плюс объект не имеет 40 лет. И плюс является объектом незавершенного строительства", — сказала РИА Новости представитель управления Госохраны.

Она добавила, что «на основании этого заключения вынесено решение об отказе» включить недостроенную телебашню в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге, возведение которой было остановлено в последний год существования СССР

Защита телебашни

Жители Екатеринбурга активно протестовали против сноса телебашни. Они создали комитет по спасению телебашни. В четверг прошла акция «Обнимем нашу телебашню» за спасение телевышки. Собравшиеся горожане взялись за руки и пошли в две стороны, таким образом «обнимая» башню. В мероприятии принял участие мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Помимо этого, местные жители направили президенту РФ Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. Копии документа направлены Ройзману, сенатору Эдуарду Росселю и в приемную полпреда президента РФ Игоря Холманских . В петиции отмечалось, что телебашня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивали, что башня «стала легендой» Екатеринбурга.

Один из участников комитета по спасению телебашни юрист Иван Волков сообщил РИА Новости, что на петицию был получен ответ из администрации президента , в котором говорится, что снос будет приостановлен до 1 апреля. «Другой ответ содержит уже другую дату — до мая», — подчеркнул юрист.

Однако, по его словам, процесс это не остановило.

"Выглядит нелогичным решение о сносе скоропостижное, которое приняли Куйвашев и Козицын, в свете того, что лишь недавно был проведен конкурс на освоение башни самим Куйвашевым и правительством области, и победитель получил миллион из бюджета за первое место, за второе место — 300 тысяч, за третье — 100 (тысяч). Зачем было проводить конкурс, если они знают, что этот объект будто бы невозможно реконструировать?" — заметил Волков.

Недовольные сносом горожане с помощью проектора транслировали на недостроенной телебашне хэштеги #моябашня и #остановитесь, пожалуйста, а также надписи «Люди, помогите» и «Я люблю Екатеринбург».

Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге, возведение которое было остановлено в последний год существования СССР

Требование о референдуме

В пятницу три человека забрались на недостроенную телебашню, еще нескольких остановила охрана. По данным местного портала Е1.ru, они требовали провести городской референдум по поводу ее сноса. Позже стало известно, что все трое спустились с телебашни. По данным полиции, в отношении руферов было возбуждено административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство», штрафная санкция — 500 рублей.

Две инициативные группы в пятницу подали заявления о проведении референдума по вопросу о сносе телебашни в Екатеринбурге, сообщал РИА Новости глава городского избиркома Илья Захаров

Глава избирательной комиссии добавил, что рассмотреть заявления избирком планирует в течение 15 дней — несмотря на то, что взрыв был назначен уже на субботу. «Будем в понедельник работать с этими заявлениями, направим в миграционную службу, проверим адреса, создадим рабочую группу, проверим, была ли соблюдена процедура проведения, надлежащим ли образом документы оформлены. У нас 15 дней на это дается», — сказал Захаров.

При этом он уверен, что намерения заявителей — несерьезные, так как разговоры о сносе шли давно, а подали заявления в последний день перед сносом. «Можно было заранее все это подать, если уж так хотелось референдум назначить. Это, во-первых. А во-вторых, это все равно вопрос не местного значения… Поэтому в любом случае им отказано будет», — отметил глава избиркома.

Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге, возведение которой было остановлено в последний год существования СССР

Взрыв

Сотни человек утром в субботу пришли посмотреть на подрыв телебашни в центре Екатеринбурга. В метро толпы людей как в часы пик. Люди стремились в центр города, чтобы своими глазами увидеть взрыв. На месте было много молодежи, также пришли родители с детьми. В 08.30 по местному времени (06.30 мск) прозвучала сирена, которая информировала людей о скором взрыве. В 9.00 сирена прогудела повторно. Спустя несколько минут прогремел взрыв, и обрушилась большая часть башни, осталось только основание. Нижнюю часть телевышки предполагалось снести с помощью второго взрыва, однако его не последовало.

Позже организаторы взрыва объявили, что нижняя часть телебашни будет демонтирована без взрыва.

"Все прошло в штатном режиме, предусмотренном проектом. Если говорить о том, что волновало общественность, то сейсмика полностью отсутствует. По оставшемуся основанию башни, 25-30 метров высотой, в штатном режиме будут проведены демонтажные работы в сроки, установленные заказчиком. Второго обрушения не будет", — сообщил РИА Новости генеральный директор АО «Работы взрывные специальные» Юрий Овчаров, отвечающего за снос объекта.

Издание «Комсомольская правда в Екатеринбурге» сообщило, что в мужчину, наблюдавшего за сносом телевышки, прилетел бетонный осколок, пострадавшего якобы увезли на скорой. Позже УГМК — организатор сноса — заявила, что это ложь и провокация.

"Конечно, без провокаций не обошлось. Сначала из-за ложного сообщения о проникновении на площадку посторонних пришлось на несколько минут задержать активацию зарядов. Потом в момент обрушения один из зрителей, стоящий за охранником и бойцами Росгвардии, с улыбкой сообщил, что ему по ноге прилетел камень размером с два кулака и продемонстрировал его. При этом никто больше разлета осколков не видел и не слышал, да и на земле ничего не оказалось", — написала на своей странице в Facebook представитель УГМК Нина Пелевина

Руководитель пресс-службы ГУМЧС по Свердловской области Наталья Зырянова сообщила РИА Новости, что информации о пострадавших при взрыве телебашни в ведомство не поступало.

Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге

Арена вместо телебашни

Козицын во вторник заявил журналистам, что концепция арены, которая будет возводиться на месте телевышки, пока обсуждается.

"Все вопросы постепенно двигаются по части новой арены. Пока об этом рано говорить. Сама концепция еще обсуждается…Вопрос времени. Не такого большого, кстати. Есть формальности и есть закон. Мы по ним будем двигаться. Как только с концепцией определимся, пойдем, соблюдая все формальности, и на градсовет, и на суд общественности. И, как уже сказал, не в такое длинное время. Все это будет достаточно оперативно и быстро. Сама концепция пока обсуждается у нас внутри. Не с чем пока никуда идти", — отметил бизнесмен.