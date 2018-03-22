В УГМК тайно представили проект арены, ради которой снесут телебашню

Компания УГМК представила проект ледовой арены, которая должна будет появиться на месте недостроенной телебашни после ее демонтажа. Хотя буквально пару дней назад руководство холдинга уверяло: концепции еще нет, поэтому на градсовет идти не с чем, об этом сообщает в четверг, 22 марта, «АиФ-Урал»

Проект ледовой арены по какой-то причине был представлен только узкому кругу СМИ. Во время мероприятия для прессы начальник управления перспективных проектов УГМК-Холдинга Данил Крицкий рассказал, что это не окончательный вариант проекта, поэтому не исключено, что все еще может измениться.

По замыслу компании, арена должна стать многофункциональным комплексом. За счет трансформации трибун она будет запроектирована сразу на 11 видов спорта: хоккей, фигурное катание, гандбол, мини-футбол, бокс, единоборства. При этом будут учитываться требования всех международных федераций. Также на площадке будет предусмотрено 2 концертных варианта вместимостью до 15 тысяч зрителей. На трансформацию арены уйдет около суток.

Вокруг самой арены в УГМК хотят создать зону объектов культурного наследия, которую можно будет облагораживать. Так, планируется обустроить урбан-зону и зеленую зону для отдыха горожан. «Основная идея была в том, чтобы объект хорошо был виден со всех точек города. Предусматривается строительство пешеходного моста в продолжение улицы Народной Воли», — цитирует Данила Крицкого Znak.com. Также компания хочет обустроить набережную вокруг арены и близлежащую территорию.

Основным разработчиком концепта стала немецкая компания HPP Architekten. В УГМК надеются, что новый объект станет объектом притяжения горожан. По словам Крицкого, такая арена станет уникальным объектом за пределами Москвы . С его слов, компания произвела «детальные исследования транспортной ситуации в районе». Под ареной появится парковка на 500-600 мест, однако приоритет все же будет отдан общественному транспорту и пешеходному движению. «С точки зрения общественного транспорта площадка является одной из лучших точек в городе. У нас есть документы о том, что в час метро может перевезти до 10-12 тысяч человек, мы рассчитываем проект исходя из 6 тыс. человек», — заявил представитель компании. Помимо этого в ледовой арене может появиться ресторан на 400 человек. Также рассматриваются варианты появления различных коммерческих проектов.

«Сейчас мы говорим о социальном объекте для горожан. Мы не благотворительная организация, но не секрет, что УГМК за свои деньги строит и социальную функцию. Для России если спортивный объект не то что окупается, а хотя бы работает в ноль, — это уже неплохо. Но мы будем стремиться к тому, чтобы он себя содержал», — заявил Данил Крицкий.

Напомним, буквально на днях в компании УГМК-Холдинг заявляли, что концепция ледовой арены еще не готова. «Нам не с чем идти на градсовет», — заявил генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын на итоговой пресс-конференции, посвященной прошедшему сезону в КХЛ хоккейного клуба «Автомобилист». Говоря об этом, владелец клуба также добавил, что в ближайшее время эта концепция будет проработана. «Как только она появится, то мы ее представим. Есть формальности и закон», — коротко ответил на вопрос о новом ледовом дворце Андрей Козицын.