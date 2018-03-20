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В УГМК не придумали концепцию новой арены на месте телебашни
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В УГМК не придумали концепцию новой арены на месте телебашни 

АиФ Урал 29 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге пока не готова концепция новой ледовой арены для хоккейного клуба «Автомобилист», которая должна появиться на территории недостроенной телебашни, сообщает во вторник, 20 марта, «АиФ-Урал».
«Нам не с чем идти на градсовет», — заявил генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын на итоговой пресс-конференции, посвященной прошедшему сезону в КХЛ хоккейного клуба «Автомобилист». Говоря об этом, владелец клуба также добавил, что в ближайшее время эта концепция будет проработана. «Как только она появится, то мы ее представим. Есть формальности и закон», — коротко ответил на вопрос о новом ледовом дворце Андрей Козицын.
В целом, директор «Автомобилиста» Максим Рябков и президент клуба остались довольны прошедшим сезоном. Кроме того, на следующий год, возможно, будет незначительно увеличен бюджет клуба, но это будет зависеть от приобретения новых игроков. Ротация рассчитана на 5-7 хоккеистов.
Уместно отметить, что на этой неделе появились существенные доводы, что екатеринбургскую телебашню, на месте которой и планируеться возвести ледовый дворец, снесут в предстоящую субботу, 24 марта. Не смотря на то, что нет официальной информации, подтверждающей этот факт, источник в руководстве регионального МЧС подтвердил «АиФ-Урал», что в этот день ожидается перекрытие улиц. Кроме того, Екатеринбургский метрополитен выступил с заявлением, что 24 марта будет закрыто движение от станции метро «Площадь 1905 года» до «Ботанической».
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