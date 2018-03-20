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О сносе недостроенной телебашни екатеринбуржцев предупредят за полдня до взрыва
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О сносе недостроенной телебашни екатеринбуржцев предупредят за полдня до взрыва 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
Телебашню снесут в субботу, 24 марта, с 8 до 10 утра. Об этом сообщает радио «Серебряный дождь» со ссылкой на свои авторитетные источники.
При этом екатеринбуржцы рискуют проспать снос телебашни. Как стало известно Е1.RU, администрация не будет делать никаких объявлений от своего лица — извещение возьмет на себя организация, занимающаяся сносом (то есть «Р. В. С. или АО „Ледовая арена“), и произойдет это в пятницу вечером. А утром в субботу башню уже взорвут — то есть произойдет это, как и предполагалось, 24 марта.
По некоторым данным, полученным из другого источника, в УГМК опасаются общественных акций или провокаций перед сносом. Это объясняет, почему ситуация со разрушением телебашни до сих пор остается неопределенной: ряду СМИ со ссылкой на главу „Ледовой арены“ Данила Крицкого сообщали, что о сносе предупредят за 5 дней, другим — что предупредят за 3 дня, и так далее.
Напомним, по последним данным, снос должен произойти 24 марта. Но до этого была информация, что взрывы могут прогреметь в начале апреля.
Башню решили снести ради ледовой арены для ХК „Автомобилист“, которую собирается построить здесь УГМК. Снос башни вызвал недовольство у многих горожан, учёных и архитекторов. Последние даже предложили Козицыну „золотой“ квартал в центре за её спасение.
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