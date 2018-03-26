Евгений Чудновец предлагает восстановить снесенную телебашню Екатеринбурга

Осужденная за распространение порнографии и реабилитированная после уголовного преследования Евгения Чудновец предложила восстановить снесенную в субботу телебашню Екатеринбурга . Для начала правозащитница предлагает подать иск на компанию-застройщика, сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал»

Общественница отмечает, что сильно возмущена сносом екатеринбургского долгостроя, который в итоге приговорили к уничтожению. «Я предлагаю подать иск на УГМК за то, что они не посчитались с мнением горожан, и на эти деньги восстановить башню. Уже придумала название для новой гордости Екатеринбурга — „Башня совести“, — сообщила „АиФ-Урал“ Евгения Чудновец.

По ее словам, в башне будет тысяча ступеней, которые нужно будет преодолеть в одиночку и в тишине. „Чтобы совесть очистилась. Предлагаю руководителям УГМК исправить все самостоятельно и восстановить за свой счет достопримечательность города. Если совесть есть, конечно“, — добавила Евгения Чудновец.

Напомним, что в субботу, 24 марта, столица Урала лишилась одного из главных символов города — 232-метровой телевизионной башни. Взрывотехники произвели подрыв недостроенного объекта, и больше половины башни рухнуло на специально созданную для этого подушку. Однако второго подрыва, как планировалось, так и не произошло, и в результате от телебашни остался 30-метровый железобетонный зубец, который будут разбирать „вручную“ при помощи техники.