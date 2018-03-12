Как прошел день красоты в ИД «Собеседник»

7 марта в ИД «Собеседник» прошла презентация нового проекта Sobesednik.ru — «Красивый „Собеседник“». В преддверии 8 марта Sobsednik.ru запустил проект «Красивый „Собеседник“», про который уже рассказывал. Суть проекта заключается в том, что профессионалы в области красоты — визажисты, парикмахеры, стилисты, косметологи — будут показывать и рассказывать, как можно профессионально ухаживать за собой в домашних условиях. Помимо сферы красоты, в проекте также освещаются и последние новости моды. 7 марта в ИД «Собеседник» состоялась презентация проекта, на которой мастера устроили праздник сотрудницами и читательницам издательского дома. Так, визажисты Зюма Магомедова и Елена Вишнякова показывали, как правильно и легко сделать вечерний макияж, а парикмахер-стилист, владелица андеграундного салона nOsi Юлия Яриновская провела мастер-класс, во время которого рассказала, как правильно ухаживать за волосами и как сделать красивую укладку, если у вас под рукой только утюжок для волос. А фотограф Полина Краснова запечатлела рабочий процесс и сделала портреты всех участниц.

Фото: Полина Краснова

Фото: Полина Краснова

Фото: Полина Краснова

Фото: Полина Краснова

Фото: Полина Краснова

Гости праздника остались довольны как презентацией проекта, так и работой мастеров, поэтому Sobesednik.ru планирует сделать такие дни красоты регулярными. Чтобы не пропустить следующий мастер-класс или день красоты, не забывайте подписываться на страницу проекта в Instagram — @sobesednik_beauty.