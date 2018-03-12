Опубликовано видео нападения на Шейнина

Украинский блогер, «десантник» Валерий Ананьев опубликовал видео нападения на российского журналиста, ведущего ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артема Шейнина в Вероне.
На видео (присутствует нецензурная лексика) Ананьев говорит Шейнину, что задушил бы его, если бы встретил в другом месте, и поклялся, что мог бы «отрезать голову» журналисту за «пропаганду войну» в Донбассе.
При этом Ананьев подчеркивает, что Шейнин ведет себя в студии и при реальном нападении на него совершенно по-разному.
Ананьев заявил, что специально выждал реакцию российских СМИ, чтобы потом показать реальное видео инцидента.
В субботу сообщалось, что российский телеведущий Артем Шейнин подвергся нападению со стороны украинского десантника Валерия Ананьева в Италии.
Позже он заявил, что Ананьев действовал расчетливо и рационально, но провокация не удалась.