Опубликовано видео нападения на Шейнина

Украинский «десантник» опубликовал видео нападения на Шейнина

На видео (присутствует нецензурная лексика) Ананьев говорит Шейнину, что задушил бы его, если бы встретил в другом месте, и поклялся, что мог бы «отрезать голову» журналисту за «пропаганду войну» в Донбассе.

При этом Ананьев подчеркивает, что Шейнин ведет себя в студии и при реальном нападении на него совершенно по-разному.

Ананьев заявил, что специально выждал реакцию российских СМИ, чтобы потом показать реальное видео инцидента.

В субботу сообщалось, что российский телеведущий Артем Шейнин подвергся нападению со стороны украинского десантника Валерия Ананьева в Италии

Позже он заявил, что Ананьев действовал расчетливо и рационально, но провокация не удалась.