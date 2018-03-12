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Опубликовано видео нападения на Шейнина
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Украинский «десантник» опубликовал видео нападения на Шейнина 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Украинский блогер, «десантник» Валерий Ананьев опубликовал видео нападения на российского журналиста, ведущего ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артема Шейнина в Вероне.
На видео (присутствует нецензурная лексика) Ананьев говорит Шейнину, что задушил бы его, если бы встретил в другом месте, и поклялся, что мог бы «отрезать голову» журналисту за «пропаганду войну» в Донбассе.
При этом Ананьев подчеркивает, что Шейнин ведет себя в студии и при реальном нападении на него совершенно по-разному.
Ананьев заявил, что специально выждал реакцию российских СМИ, чтобы потом показать реальное видео инцидента.
В субботу сообщалось, что российский телеведущий Артем Шейнин подвергся нападению со стороны украинского десантника Валерия Ананьева в Италии.
Позже он заявил, что Ананьев действовал расчетливо и рационально, но провокация не удалась.
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