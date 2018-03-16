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#скидочки | 16 марта
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#скидочки | 16 марта 

Apple Insider 9 часов назад
Фото: Apple Insider
Oddworld: New ‘n’ Tasty (379 руб.)| Phone Drive (Бесплатно) | Super Tank Battle (Бесплатно) Ежедневно мы вручную отбираем для вас лучшие предложения из App Store, которые становятся бесплатными или распространяются с большой скидкой. Каждый день новые и лучшие приложения для ваших iPhone, iPad или Mac. Еще больше свежих и аппетитных скидочек вы можете найти на специальном канале AppleInsider.ru в Telegram!
Oddworld: New ‘n’ Tasty Капризом судьбы Эйб — полотер первого класса в RuptureFarms — оказался втянут в невероятные приключения. Одним поздним вечером он подслушал планы своего начальника, глюккона Моллука. Чтобы спасти от разорения свою мясоперерабатывающую империю, Моллук собирался сделать из Эйба и других лакомства. В общем, многообещающая и очень красивая игра, заслуживающая пристального внимания Госнаркоконтроля, доступная со скидкой.
Название: Oddworld: New ‘n’ Tasty
Цена: 379 руб. (599 руб.)
Совместимость: Универсальное приложение
Ссылка: Установить Phone Drive Отличный менеджер файлов для iOS-устройств, который способен стать самым достойным конкурентом для всех доступных альтернатив в App Store. Соответственно, приложение умеет делать все то, что можно ожидать от менеджера файлов.
Название: Phone Drive
Цена: Бесплатно (149 руб.)
Совместимость: Универсальное приложение
Ссылка: Установить Super Tank Battle Почти те самые танчики, которые многим знакомы с детства. Сегодня вступить в бой и окунуться в атмосферу 90-х вы можете совершенно бесплатно прямо на своем iPhone.
Название: Super Tank Battle
Цена: Бесплатно (379 руб.)
Совместимость: Для iPhone
Ссылка: Установить Web-приложение #скидочки Вместе с новым дизайном мы подготовили для вас специальный раздел на сайте, в которым вы можете в режиме реального времени отслеживать самые лучшие скидки в App Store. Это те самые скидки, которые мы отбираем для вас ежедневно вручную. Добавьте закладку в браузере на наше web-приложение на своем компьютере или на рабочий стол в мобильном устройстве — и вы точно ничего не пропустите. Это просто и очень удобно.
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