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В библиотеке на Велозаводской наградили активную читательницу
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В библиотеке на Велозаводской наградили активную читательницу 

Управа Южнопортового района 15 марта 2018
Фото: Управа Южнопортового района
В среду, 14 марта, в библиотеке № 124 Южнопортового района на Велозаводской улице наградили постоянную читательницу. Об этом рассказала заведующая библиотекой Гоар Арутюнян.
— Одна из наших любимых постоянных читательниц — Марина Стратонова. Она посещает все мероприятия библиотеки и активно пользуется абонементом. Мы всегда очень рады ей. Мы поздравили нашу читательницу в рамках бонусной программы, вручив памятные подарки — книги, — сообщила Арутюнян.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Велозаводская, дом 11/1. (мю)
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