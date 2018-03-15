В библиотеке на Велозаводской наградили активную читательницу

В среду, 14 марта, в библиотеке № 124 Южнопортового района на Велозаводской улице наградили постоянную читательницу. Об этом рассказала заведующая библиотекой Гоар Арутюнян.

— Одна из наших любимых постоянных читательниц — Марина Стратонова. Она посещает все мероприятия библиотеки и активно пользуется абонементом. Мы всегда очень рады ей. Мы поздравили нашу читательницу в рамках бонусной программы, вручив памятные подарки — книги, — сообщила Арутюнян.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Велозаводская, дом 11/1. (мю)