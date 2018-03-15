Ещё
В Восточном округе возобновляет работу Беsедка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Восточном округе возобновляет работу Беsедка 

Управа района Косино-Ухтомский 15 марта 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Популярное общественное пространство для обсуждения разных вопросов, связанных с охраной природы, «зеленым» образом жизни снова открывается для всех делающих в ВАО. В текущем году экологический проект Беsедка, организованный Мосприродой Восточного округа, будет работать на базе филиала досугового центра «Восточное Измайлово».
Проект рассчитан на участие в нем взрослых и детей в возрасте от двенадцати лет. Встречи будут проходить в формате лектория. Раз в месяц сотрудники Мосприроды будут рассматривать актуальные темы, рассказывать «зеленые» истории и обсуждать разные экологические проблемы.
Впервые Беsедка была запущена в ВАО в три года назад в экошколе Кусково. В 2017 году встречи проходили в Культурном центре «МосАрт», а в этом году площадка проекта «переехала» в Восточное Измайлово, поэтому теперь лекторий, который планируется проводить каждую 3 среду месяца в 19 часов, будет сопровождаться экскурсиями по ПиП «Измайлово».
Занятия будут проходить по адресу: Измайловский проспект, д.93 корпус 3. Ближайшая встреча состоится уже 21 марта.
Фото с сайта ГПБУ «Мосприрода»
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
В парке «Косинский» установлены малые архитектурные формы Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» стартовал в ВАО Жителей Косино-Ухтомского приглашают обменять вторсырье на саженцы деревьев
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки101
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина106
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»403
Порошенко предложили заткнуться в ответ132
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение