В Восточном округе возобновляет работу Беsедка

Популярное общественное пространство для обсуждения разных вопросов, связанных с охраной природы, «зеленым» образом жизни снова открывается для всех делающих в ВАО. В текущем году экологический проект Беsедка, организованный Мосприродой Восточного округа, будет работать на базе филиала досугового центра «Восточное Измайлово».

Проект рассчитан на участие в нем взрослых и детей в возрасте от двенадцати лет. Встречи будут проходить в формате лектория. Раз в месяц сотрудники Мосприроды будут рассматривать актуальные темы, рассказывать «зеленые» истории и обсуждать разные экологические проблемы.

Впервые Беsедка была запущена в ВАО в три года назад в экошколе Кусково. В 2017 году встречи проходили в Культурном центре «МосАрт», а в этом году площадка проекта «переехала» в Восточное Измайлово, поэтому теперь лекторий, который планируется проводить каждую 3 среду месяца в 19 часов, будет сопровождаться экскурсиями по ПиП «Измайлово».

Занятия будут проходить по адресу: Измайловский проспект, д.93 корпус 3. Ближайшая встреча состоится уже 21 марта.

Фото с сайта ГПБУ «Мосприрода»