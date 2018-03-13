Ещё
Более 20 человек на мартовских праздниках сдали тромбоциты в гемацентре района Аэропорт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 человек на мартовских праздниках сдали тромбоциты в гемацентре района Аэропорт 

Управа района Аэропорт города Москвы 13 марта 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В период мартовских праздников более 20 добровольцев пришли в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, расположенный в Новом Зыковском проезде, чтобы сдать компоненты крови. Об этом рассказала ведущий специалист отдела развития донорского движения НМИЦ гематологии Александра Ахремцова.
− Тромбоциты сдали 24 человека. Всю неделю мы были спокойны за наших пациентов, — пояснила Ахремцова.
Напомним, что 24 марта в НМИЦ гематологии пройдет донорская суббота. В ней смогут принять участие доноры, прошедшие процедуру типирования.
НМИЦ гематологии находится по адресу Новый Зыковский пр-д, д. 4. Вопросы о работе учреждения можно задать по телефону 8 (905) 568-57-60 (Александра). (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Бард-пикник провели в библиотеке на Усиевича День рождения автора Дяди Степы отметили в библиотеке на улице Степана Супруна Окружной субботник проведут 14 апреля на территории Петровского парка
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию434
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе20
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури41
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня5
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе273
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение