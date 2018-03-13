Более 20 человек на мартовских праздниках сдали тромбоциты в гемацентре района Аэропорт

В период мартовских праздников более 20 добровольцев пришли в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, расположенный в Новом Зыковском проезде, чтобы сдать компоненты крови. Об этом рассказала ведущий специалист отдела развития донорского движения НМИЦ гематологии Александра Ахремцова.

− Тромбоциты сдали 24 человека. Всю неделю мы были спокойны за наших пациентов, — пояснила Ахремцова.

Напомним, что 24 марта в НМИЦ гематологии пройдет донорская суббота. В ней смогут принять участие доноры, прошедшие процедуру типирования.

НМИЦ гематологии находится по адресу Новый Зыковский пр-д, д. 4. Вопросы о работе учреждения можно задать по телефону 8 (905) 568-57-60 (Александра). (мю)