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Приемка избирательных участков началась в Вологде
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Приемка избирательных участков началась в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 17 часов назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Комплексное итоговое обследование участков, где 18 марта будут проходить выборы Президента РФ, займет два дня. Готовность помещений к процедуре голосования оценивают представители городских властей, УМВД, Ростелекома. Комиссии начали работать сегодня.
«На территории города создано 11 комиссий для приемки 141 участка. Мы оцениваем участки на предмет их готовности, смотрим пожарную безопасность, устойчивую телефонную и видеосвязь. Особое внимание уделяется подготовке избирательного участка на предмет его удобства для наших избирателей», — рассказала представитель комиссии по приемке, специалист Департамента имущественных отношений Администрации Вологды Ольга Ефименко.
Напомним, в Вологде организован 141 участок: 127 открытых и 14 закрытых. На каждом смонтированы камеры видеонаблюдения, с помощью которых можно будет наблюдать за происходящим в помещении в режиме онлайн. Вход на каждый участок оборудован рамками-металлоискателями. Также подготовлены места для голосования, необходимая техника.
«Урны подготовлены для опечатки. Есть и урны для выездного голосования вне помещения. Размещены информационные стенды, готова вся информация для избирателей», — прокомментировала председатель участковой избирательной комиссии № 365 Валентина Дурягина.
Проведена работа и по созданию на участках доступной среды. Более 40 УИКов оборудованы стационарными или переносными пандусами, на ряде участков этого вообще не требуется, так как отсутствуют ступеньки, а помещения для голосования расположены на 1 этаже.
За два дня приемка пройдет на всех избирательных участках. Все УИКи еще накануне, как только на них поступили бюллетени для голосования, взяты под круглосуточную охрану. Полицейские будут дежурить на участках и 18 марта. Всего на охране общественного порядка в Вологде в этот день будет задействовано 500 сотрудников УМВД и Росгвардии.
Напомним, 18 марта избирательные участки откроются в 8.00 и будут работать до 20.00. Найти адрес и телефон своего участка можно с помощью сервиса «Узнай, где ты голосуешь», внеся в поисковую строку домашний адрес. Также это можно сделать по телефону горячей линии 72-02-10.
Те, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на участок, могут проголосовать на дому. Для этого до 14 часов 18 марта необходимо позвонить в свою участковую избирательную комиссию.
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