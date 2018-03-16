Приемка избирательных участков началась в Вологде

Комплексное итоговое обследование участков, где 18 марта будут проходить выборы Президента РФ, займет два дня. Готовность помещений к процедуре голосования оценивают представители городских властей, УМВД Ростелекома . Комиссии начали работать сегодня.

«На территории города создано 11 комиссий для приемки 141 участка. Мы оцениваем участки на предмет их готовности, смотрим пожарную безопасность, устойчивую телефонную и видеосвязь. Особое внимание уделяется подготовке избирательного участка на предмет его удобства для наших избирателей», — рассказала представитель комиссии по приемке, специалист Департамента имущественных отношений Администрации Вологды Ольга Ефименко.

Напомним, в Вологде организован 141 участок: 127 открытых и 14 закрытых. На каждом смонтированы камеры видеонаблюдения, с помощью которых можно будет наблюдать за происходящим в помещении в режиме онлайн. Вход на каждый участок оборудован рамками-металлоискателями. Также подготовлены места для голосования, необходимая техника.

«Урны подготовлены для опечатки. Есть и урны для выездного голосования вне помещения. Размещены информационные стенды, готова вся информация для избирателей», — прокомментировала председатель участковой избирательной комиссии № 365 Валентина Дурягина.

Проведена работа и по созданию на участках доступной среды. Более 40 УИКов оборудованы стационарными или переносными пандусами, на ряде участков этого вообще не требуется, так как отсутствуют ступеньки, а помещения для голосования расположены на 1 этаже.

За два дня приемка пройдет на всех избирательных участках. Все УИКи еще накануне, как только на них поступили бюллетени для голосования, взяты под круглосуточную охрану. Полицейские будут дежурить на участках и 18 марта. Всего на охране общественного порядка в Вологде в этот день будет задействовано 500 сотрудников УМВД и Росгвардии.

Напомним, 18 марта избирательные участки откроются в 8.00 и будут работать до 20.00. Найти адрес и телефон своего участка можно с помощью сервиса «Узнай, где ты голосуешь», внеся в поисковую строку домашний адрес. Также это можно сделать по телефону горячей линии 72-02-10.

Те, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на участок, могут проголосовать на дому. Для этого до 14 часов 18 марта необходимо позвонить в свою участковую избирательную комиссию.