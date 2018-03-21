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Оценить новую процедуру оформления паспорта фасада объекта капстроительства предлагают вологжанам
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Оценить новую процедуру оформления паспорта фасада объекта капстроительства предлагают вологжанам 

Официальный сайт Администрации города Вологды 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Разработан административный регламент, определяющий порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче и изменению паспорта фасада объекта капитального строительства, расположенного на территории города. В настоящее время такую услугу предоставляет только Департамент градостроительства Администрации Вологды. Предлагается организовать её предоставление на базе МФЦ.
Вологжане могут оценить, насколько удобным и эффективным будет новый способ оказания услуги через офисы многофункциональных центров. В основном, оформление паспортов фасадов зданий затрагивает интересы предпринимателей, которые обязаны приводить их в порядок.
Для оценки эффективности новой услуги организованы публичные консультации. Вологжанам предлагается направить свои предложения или замечания по проекту документа до 30 марта по электронной почте dg@vologda-city.ru или на бумажном носителе в Департаменте градостроительства на Ленина, 2.
Когда процедура публичных консультаций будет завершена, Административный регламент утвердят постановлением Администрации города. После этого соответствующие изменения внесут в перечень муниципальных услуг, которые предоставляются МФЦ.
Напомним, муниципальная услуга предоставляется в соответствии с федеральным законодательством, на основе принятого в 2014 году муниципального правового акта, определяющего содержание и характеристики, значение понятия о паспорте фасада объекта капитального строительства, расположенного на территории Вологды.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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