Оценить новую процедуру оформления паспорта фасада объекта капстроительства предлагают вологжанам

Разработан административный регламент, определяющий порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче и изменению паспорта фасада объекта капитального строительства, расположенного на территории города. В настоящее время такую услугу предоставляет только Департамент градостроительства Администрации Вологды . Предлагается организовать её предоставление на базе МФЦ.

Вологжане могут оценить, насколько удобным и эффективным будет новый способ оказания услуги через офисы многофункциональных центров. В основном, оформление паспортов фасадов зданий затрагивает интересы предпринимателей, которые обязаны приводить их в порядок.

Для оценки эффективности новой услуги организованы публичные консультации. Вологжанам предлагается направить свои предложения или замечания по проекту документа до 30 марта по электронной почте dg@vologda-city.ru или на бумажном носителе в Департаменте градостроительства на Ленина, 2.

Когда процедура публичных консультаций будет завершена, Административный регламент утвердят постановлением Администрации города. После этого соответствующие изменения внесут в перечень муниципальных услуг, которые предоставляются МФЦ.

Напомним, муниципальная услуга предоставляется в соответствии с федеральным законодательством, на основе принятого в 2014 году муниципального правового акта, определяющего содержание и характеристики, значение понятия о паспорте фасада объекта капитального строительства, расположенного на территории Вологды.